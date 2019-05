Resultaría imposible condensar en un solo discurso la aportación de Miles Davis (1926 – 1991) a la historia de la música, precisamente porque su propio discurso fue tan extremadamente amplio, proteico y atrevido que lo abarcó prácticamente todo en lo que a la vanguardia (y también la tradición) musical se refiere. En su empeño por no considerar ningún género como ajeno, Davis estiró las costuras del jazz hasta convertirlo en un cauce capaz de dialogar con cualquier fuente, de metamorfosearse hasta parecer cualquier cosa sin dejar de ser jazz; y justo en este 2019 se celebran los aniversarios de las dos obras con las que seguramente más empujó el genio en esta dirección: Kind of blue, primera referencia obligada de la historia del jazz, que Miles Davis alumbró junto a Jonh Coltrane, Bill Evans y otros aliados fundamentales, cumple sesenta años, mientras Birth of the Cool, el álbum que puso patas arriba todo lo que el bop había sido capaz de cocinar hasta entonces, cumple setenta en su primera gestación (aunque el disco vio la luz definitivamente en 1954, los primeros temas se grabaron en 1949). En consecuencia, el Ciclo de Jazz de la Universidad de Málaga, que dirige Javier Denis, dedica su nueva edición, la vigésimo cuarta, a Miles Davis; y lo hace con una remesa de propuestas que, desde este miércoles y hasta el 17 de mayo, revisarán de forma libre y sin complejos (no podía ser de otra forma) el legado de Miles Davis en manos de un puñado de ases del jazz de aquí y de allá. Todas las actividades tendrán lugar en el Contenedor Cultural de la UMA, en el Campus de Teatinos, a las 20:00. Las entradas para los conciertos tienen un precio de 3 euros (el acceso al resto de citas es libre y gratuito).

El ciclo comienza así este miércoles con un poderoso programa doble. A las 20:00 subirán a escena Lunáticos, formación integrada por cinco ases malagueños del jazz y el funk (Víctor Vallejo, Roberto Cantero, Tony Romero, Oliver Sierra y Coki Giménez) para revisitar una selección de temas de Miles Davis en clave flamenca; y a las 21:00, el trompetista Idafe Pérez rendirá su particular tributo al maestro con un quinteto en el que milita el gran pianista malagueño José Carra. Este jueves, el guitarrista madrileño Chema Saiz presentará con su banda el proyecto Está usté arrestado, recreación marca de la casa del incenciario You’re under arrest que Davis parió en 1985. El viernes 10 habrá otro programa doble con la Kid’s Band de la Escuela Municipal de Música de Alhaurín de la Torre bajo la dirección de Enrique Oliver y Birth of the Cool Project, el homenaje al citado álbum que firma el saxofonista Miguel Malla junto a su banda en formación de noneto. Habrá que esperar hasta el 15 de mayo para la única cita del ciclo sin conciertos: a las 20:00 tendrá lugar un coloquio sobre Miles Davis con la participación de Javier Domínguez, Marce Merino, José Fernando Troyano y Javier Denis, y a las 21:00 se proyectará la película Miles ahead. El 16 de mayo volverán las actuaciones en directo con el concierto del Kind Of Blue Sexteto, combo llegado desde Madrid en el que figuran, entre otros, el contrabajista Gerardo Ramos y el batería José Manuel Torrego. El fin de fiesta se reserva un órdago de altura el día 17 con los cubanos Vistel Brothers, verdadera sensación jazzística de La Habana a las órdenes del trompetista Jorge Vistel, que presentarán su Miles Davis Tribute después de un rodaje internacional de varios años. Lo llamaron cool. Fue mucho más.