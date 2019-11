La Festividad de Santa Cecilia tiñe cada 22 de noviembre el Día de la Música, o de los Músicos, de una notoria significación espiritual, lo que hace no poco honor a la verdad ya que desde la lira de Apolo, los Salmos del Rey David y la armonía pitagórica, la música es, esencialmente, una cuestión religiosa. En cualquier caso, semejante jornada trae consigo, o debería, propuestas musicales para todos los gustos, más o menos populares, más o menos elevadas, sin olvidar las que logran una síntesis de lo uno y lo otro. Y, precisamente, la Catedral de Málaga acoge este viernes a las 20:30, con entrada libre y gratuita, una propuesta harto singular y merecedora de no poca atención: el estreno absoluto de dos cantatas dedicadas respectivamente a los mártires San Ciriaco y Santa Paula y a la llegada a la ciudad de Santa María de la Victoria; es decir, a los patronos de Málaga, en toda su extensión, esplendor y reconocimiento. Pero no menos relevante es el hecho de que el autor de este tributo musical a la ciudad y sus raíces es el compositor y organista italiano Fausto Caporali, profesor de órgano y canto gregoriano en el Conservatorio de Turín y organista titular de la Catedral de Cremona. Caporali, uno de los organistas de mayor proyección, autoridad y respeto en Europa, ha compuesto sus partituras expresamente para los dos órganos de la Catedral de Málaga (construidos en 1781 y 1782) además de dos trompetas, percusión, un coro de voces blancas y un narrador. El concierto ha sido organizado por la Fundación Cultura, Economía y Medio Ambiente (CEM) de la Confederación de Empresarios de Málaga con la colaboración del Cabildo de la Catedral y la Fundación Victoria, y cuenta con la tutela y el patrocinio artístico del Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma. Que un compositor e instrumentista de la talla de Caporali rinda semejante tributo a Málaga constituye un episodio grabado ya a fuego en la historia de la música de la ciudad y su Catedral.

Y es que Fausto Caporali es uno de los músicos más implicados en la promoción del órgano como instrumento dirigido al gran público en toda Europa, más allá de su función litúrgica. Independientemente de su abultada competencia académica, el maestro es una figura reclamada en templos de todo el mundo en virtud de su empeño de llevar el órgano a oyentes de toda condición, credo y sensibilidad, como herramienta hábil y eficaz para el disfrute universal de la música de inspiración religiosa. Caporali es de hecho todo un referente en improvisación, una materia en la que incluye recursos propios del jazz, tal y como admite el músico abiertamente, con tal de lograr una conexión especial con el público del siglo XXI en cualquier territorio. Experto en la obra de Olivier Messiaen, el compositor es dueño de una producción que dialoga también con la música contemporánea y busca cauces comunes con las distintas estéticas de su tiempo.

Caporali es organista de la Catedral de Cremona y toda una autoridad en su instrumento

Para su concierto de este viernes en Málaga, Fausto Caporali tocará uno de los órganos de la Catedral, mientras que el otro quedará en manos de su aliado Luciano Carbone. La formación instrumental quedará completada con los trompetistas José Antonio Moreno y Alejandro Gómez y el percusionista Daniel García de Castro. El apartado vocal, prefigurado para voces blancas, corresponderá al coro Pueri Cantores Málaga de la Fundación Victoria bajo la dirección de Antonio del Pino. Y Francisco Javier Jurado ejercerá de narrador en una ocasión que promete ser más que especial. En este sentido, Caporali ha compuesto sus obras a partir del libreto de Alberto J. Palomo Cruz, técnico del Archivo de la Catedral.

Además, durante el concierto se proyectarán diversos elementos visuales realizados por los alumnos de Bachillerato Artístico del CDP Santa Rosa de Lima de la Fundación Victoria, que ilustrarán de forma gráfica el contenido sonoro de las obras estrenadas. Santa Cecilia se dispone así a reivindicar su día desde el mismo corazón de Málaga, con todo su patrimonio, su memoria y su historia, de la mano de uno de los talentos más notorios de la música sacra en Europa. Y, como siempre, habrá que darle lo que es suyo.