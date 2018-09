El Contenedor Cultural de la Universidad programa 80 actividades para el nuevo curso

El Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga ha proyectado una programación con más de 80 actividades, que pone sus cimientos sobre el cine los martes, las artes escénicas los miércoles y la música los jueves. Así, de octubre a junio tendrán lugar semanalmente conciertos, cine, artes escénicas, artes vivas, performance, maratones de películas, cursos, masterclass, acciones de guerrilla, pinchadas con tupper en el césped y talleres como el de teatro #UMAescena y el de poesía #pUMA. Con dos años de vida y más de 300 acciones realizadas, la nueva temporada se presenta bajo el lema de "reinventarse", que invita a los asistentes a disfrutar de propuestas arriesgadas y estimulantes, según informaron fuentes de la organización.

Colaboran un año más con el Festival de Cine Francés, el Festival internacional de Poesía Irreconciliables y Málaga de Festival (MAF). También volverán las fiestas made in UMA. En Por Mi Pueblo Mato, los protagonistas serán los estudiantes que dejan su pueblo para estudiar en la ciudad. Además, se hará la segunda edición de UMA Talent Show en colaboración con Comutopía y Link by UMA; y La Traca con su cuarta celebración, donde todo girará en torno al arte Made in Málaga.

En el apartado cinematográfico, y a modo de prólogo del Festival de Cine Fantástico de la UMA (Fancine), el Contenedor Cultural comienza con el ciclo Ghibli: camino a Fancine, dedicado al estudio de animación cinematográfica japonés Ghibli, con obras de algunos de creadores como Miyazaki, Kondo, Takahata. Entre estas películas están Mi vecino Totoro, La tumba de las luciérnagas, La Princesa Mononoke o El cuento de la princesa Kaguya. Este año, Fancine prestará especial atención al cine asiático. Su lema para su 28 edición es Asia en las venas.