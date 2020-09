Los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Málaga en la plaza de toros, en el aire

La propuesta de la Dirección de Salud Pública para la limitación de "actividades sociales masivas" en Málaga a cuenta del avance de la epidemia del coronavirus, y especialmente en lo que se refiere a los conciertos programados para los próximos días, deja en el aire la que iba a ser la primera actuación de la Orquesta de la Filarmónica de Málaga (OFM) en la plaza de toros de la Malagueta. El concierto, organizado para este jueves dentro del ciclo Frente al mar, Málaga el nuevo mundo: ¡Que no pare la música! con la colaboración de la Diputación Provincial, tiene prevista la participación de su nuevo director titular, José María Moreno Valiente, en su presentación como tal ante el público; y quedará completado dentro del citado ciclo con otro concierto a celebrar el viernes a cargo de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía (JOBA, dependiente de la misma OFM, con la dirección de Barry Sargent. Desde que se hiciera público el anuncio de la Junta este martes, los responsables de la orquesta trabajan para encontrar una posible salida que permita la celebración final de los conciertos.

La OFM puso a la venta las entradas la semana pasada (a 15 euros para el concierto de la OFM y a 10 euros para el de la JOBA) y anunció que la recaudación iría destinada a fines benéficos. Igualmente, en la presentación del ciclo el mismo José María Moreno insistió en que en los conciertos se aplicarían todas las medidas necesarias para ofrecer tanto al público como a los músicos todas las garantías sanitarias. Cabe recordar que el Teatro del Soho, con Antonio Banderas a la cabeza, intentó programar una serie de funciones de A Chorus Line para el pasado mes de agosto en la misma plaza de toros aunque finalmente la organización desistió por no contar con todos los protocolos y todas las garantías sanitarias a tiempo, antes de lanzar a la venta las entradas.

El gerente de la OFM, Juan Carlos Ramírez, afirmó este martes que no tiene constancia de que la Junta de Andalucía haya recomendado cancelar los conciertos: "Las dos actuaciones se establecen para un aforo de unas trescientas personas, lo que, en un espacio como la plaza de toros, cumple de sobra con las restricciones que impone el decreto ley. De hecho, dado el carácter solidario de la iniciativa, solicitamos a la Dirección de Salud Pública un permiso para ampliar el aforo a ochocientas personas, una medida que se mantendría igualmente dentro de estas restricciones y que permitiría mantener las distancias de seguridad obligadas; y este permiso se nos denegó, algo que resulta extraño de justificar. Si la gala de los Max reúne en el Teatro Cervantes a más de quinientas personas y no se considera una actividad masiva, ¿cómo se considera masivo un concierto para ochocientas personas en la plaza de toros, al aire libre? ¿Y si lo reducimos a trescientas, sigue siendo masivo? En todo caso, seguimos con los conciertos tal y como estaba previsto, en ambos casos para trescientos espectadores". Ramírez añadió que, con estos aforos, las entradas se agotaron a las pocas horas de ponerse a la venta.

Pero los conciertos de la plaza de toros no son los únicos que podrían verse afectados durante los próximos días en Málaga por la propuesta de la Junta: entre este jueves y el sábado tendrá lugar la nueva edición del festival de música de cine Movie Score Málaga (Mosma), con un cartel reducido a sólo cuatro conciertos a celebrar entre los teatros Cervantes y Echegaray. Igualmente, el recinto Eduardo Ocón tiene previsto acoger y el sábado y el domingo el certamen Oh, See Málaga, con la participación de varias bandas de rock locales y nacionales. La reclamación de la Junta deja igualmente en el aire estas actuaciones.

Igualmente, cabe recordar que las actividades culturales desarrolladas en las últimas semanas en la ciudad, especialmente el Festival de Málaga, se han celebrado bajo estrictos protocolos de seguridad y sin que, de momento, se hayan asociado brotes ni contagios a sus propuestas.