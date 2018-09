Cronenberg: "No me importaría ver 'Lawrence de Arabia' en un iphone"

En medio del debate sobre si hacer o no cine para ver en televisión o incluso en teléfonos, el veterano David Cronenberg fue muy claro hoy en Venecia, donde se mostró totalmente favorable a la comodidad de la casa y confesó: "Hace muchos, muchos años, que no voy a una sala". Con 75 años y una larga carrera a sus espaldas, el realizador canadiense se mostró divertido y a favor de las nuevas tecnologías en una clase magistral en la Mostra de Venecia, donde hoy recibirá un León de Oro de honor. "No me importaría ver de nuevo Lawrence de Arabia en un iphone o un apple watch. Puede ser una película diferente, pero seguro que interesante", dijo el realizador, para quien es más importante la distribución mundial que puede ofrecer una plataforma audiovisual como Netflix, que mostrar una película en unas pocas salas.

Esta forma de distribución "pone en cuestión la naturaleza del cine", reconoció el director de La mosca, para quien algunos colegas hablan de "la nostalgia de los viejos tiempo del cine" cuando hacer una película era una experiencia comunal "y casi religiosa".