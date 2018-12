Dani García: “He tomado una decisión que tenía clara desde hace tres años”

Cuando ya se ha escalado hasta la cima, cuando no queda piedra más alta a la que subir, cuando se siente que el reto, aunque con sudor y mucho esfuerzo, ya se ha cumplido, hay que buscar una nueva meta. Esta es la filosofía que ha removido en estos días los cimientos del proyecto más personal de Dani García. “Toca reflexionar”, había dicho el cocinero marbellí tras recibir la tercera Estrella en la Guía Michelin, el reconocimiento más importante del mundo gastronómico. Así que este martes anunció en sus cuentas de Twitter e Instagram el resultado de esa valoración tan trascendental para él y su equipo. Este próximo 2019 será la última temporada de Dani García Restaurante.

“No hay una segunda primera vez”, dijo Dani García en un vídeo elaborado para lanzar la noticia. Por eso, consideró, que lo vivido en estos últimos veinte años no es posible que vuelva a repetirse. Tras atesorar desde el pasado 21 de noviembre la tercera estrella Michelin para su restaurante en el Hotel Puente Romano de Marbella permanecerán tan sólo una temporada con la máxima calificación de la revista francesa. El 22 de octubre de 2019 será el momento de echar el cierre de este “sueño” que se congela en su punto álgido.

Saldrá en las mañanas de La 1 y abrirá el BiBO Flamenco & Tapas y un restaurante en Madrid

“Han sido días tremendamente bonitos, imposibles de repetir, llega un momento en el que llegas aquí y toca reflexionar porque qué hay más después de esto”, se planteaba el cocinero marbellí que recibió hace 18 años en el restaurante rondeño Tragabuches su primera insignia. “Nos ha costado 20 años llegar aquí, de sufrimiento, de penas, de todo. Lo que hemos hecho aquí eso no lo vamos a volver a vivir, aunque quisiéramos jugar a tener más tres estrellas en el mundo. Como hemos sufrido y trabajado, eso no se va a volver a repetir, se va a quedar en el corazón y en el recuerdo siempre”, agregó García.

Así que el 22 de octubre de 2019 “nos cargamos esto”, dijo a su equipo, y por extensión al resto del mundo, tachando las tres estrellas dibujadas en una pizarra. Una decisión que, según aseguró ayer en una entrevista telefónica a este periódico, tenía clara desde hace tres años. “He tomado una decisión muy meditada y estoy muy contento de llevarla a cabo probablemente cuando nadie lo haría. Hace tres años que tenía claro que quería hacerlo, lo que no sabía entonces era cuándo y de qué manera. Después de llegar a lo más alto de la alta cocina supe que había llegado el momento”, aseguró.

“Quiero ser feliz y esta es una de esas decisiones que tienes dentro y que son imposibles de no hacerles caso, que parte desde el corazón, no hay más. Económicamente el restante es rentable y tenemos dinero suficiente para hacer más cosas y seguir creciendo. Pero, con todo el respeto a la Guía Michelín, de esta manera estamos coartados y queremos crecer más rápido de lo que ahora mismo hacemos”, comentaba este martes Dani García tras hacer pública su decisión y asegurar, una vez más, sentirse “realmente cansado” de la alta cocina. “Quiero hacer otras cosas, vivir con intensidad y cumplir otros sueños, señaló el cocinero malagueño, que a partir de la próxima temporada convertirá su triestrellado restaurante que lleva su nombre en un asador de carne. “Es lo que me apetece hacer ahora mismo, crear un concepto nuevo y dinámico donde lo ibérico tenga mucha presencia así como la carne a la brasa y las diferentes maneras de hacerla. Esa es la idea. Ahora queda sentarme con el equipo y profundizar en ella a partir de febrero”, indicó.

"Después de llegar a lo más alto de la alta cocina supe que había llegado el momento de tomar esta decisión"

García también tuvo palabras de agradecimiento para su equipo, que le ha acompañado en todo este periplo hasta el olimpo de la alta gastronomía. “Ellos me escuchan y viven conmigo el día a día. Hablo mucho con ellos y alguna vez les había comentado qué pasaría si algún día... Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. Al principio se han quedado un poco en shock, algunos no se lo esperaban, pero les he contado todo lo que me apetece hacer y por supuesto que en mis planes está traerme todo ese talento a la oficina y llevar a los nuevos restaurantes esa visión de la alta cocina y de todo lo que hemos aprendido y desarrollado aquí”, apuntó.

Sobre lo que se espera a lo largo de los restantes 314 días en Dani García Restaurante, adelantó que el menú se llamará Madre y estará dirigido hacia el origen de toda su carrera, por lo que dará cabida a platos de hace 20 años, actuales y de nueva creación, aunque no dará más detalles hasta las próximas semanas. No obstante, antes del cierre definitivo de su establecimiento marbellí ya habrá iniciado las nuevas etapas que le esperan en su carrera profesional. A partir de marzo ocupará un espacio diario en las mañanas de La 1, en TVE, el que dejan los hermanos Torres. En él se encargará de trasladar a los hogares españoles un menú diario desde las 13:30 a las 14:00. Pero además de su presencia delante de las cámaras prepara ya la apertura del BiBO Flamenco & Tapas en el aeropuerto de Málaga y su restaurante en el hotel Four Seasons de Madrid. Será un concepto híbrido entre Dani García Restaurante y BiBO, una “brasserie elegante” en el primer hotel de gran lujo que la cadena canadiense Four Seasons inaugurará en España en 2019, dentro del Complejo Canalejas. En cuanto a Dani García Restaurante, una vez culminada la actual etapa, su intención, tal y como afirmó en una entrevista concedida a La Vanguardia, es la de abrir un steak restaurant con sus hamburguesas como especialidades principales.

Objetivos no le faltan y apunta que “alcanzado este sueño, llevaré mi visión de la gastronomía de Andalucía a todos los rincones y públicos del mundo”.