El estreno absoluto este martes a las 20:00 en el Teatro Echegaray de la última producción de Factoría Echegaray, No amanece en Génova, dirigida y coreografiada por Nieves Rosales para cuatro intérpretes a partir de la obra de Raúl Cortés, que se representará con dice funciones hasta el 9 de noviembre, abre la nueva edición del primer ciclo de danza de la ciudad, ya rebautizado definitivamente como Danza Málaga y con un total de diecisiete espectáculos programados en los Teatros Cervantes y Echegaray hasta el 14 de diciembre, además de varias clases magistrales y otras actividades. Con un marchamo internacional y diversos nombres imprescindibles, el certamen ha crecido en correspondencia con la demanda hasta teñir así de danza el otoño cultural de Málaga y hasta convertirse ya en un escaparate nacional de referencia.

Tras No amanece en Génova, tomará el relevo en el Echegaray el 14 y 15 de noviembre otra compañía malagueña, la de David Segura, con Inductive, un montaje de preclara inspiración plástica. El 16 llegará el turno de Kor’sia, una vieja conocida de los aficionados a la danza en Málaga, con The Lamb, coreografiada por Mattia Russo y Antonio de Rosa. El 16 y 17 de noviembre habrá que volver al Echegaray para asistir a una de las propuestas más rompedoras de Danza Málaga, VR_I, de Gilles Jobin and Artanim: un espectáculo producido en realidad virtual inmersiva de viente minutos de duración que se representará en diecinueve pases cada día desde las 11:00. El domingo 17, ya en el Cervantes, la coreana K-art Dance Company presenta el espectáculo Bow, mientras que el miércoles 20 y el jueves 21 habrá en el Echegaray un programa doble consagrado a la Compañía de Danza de Fernando Hurtado, el primer día con Alguien vendrá a buscarnos y el segundo con El paraíso de los necios, ambos creados e interpretados por el titular de la agrupación e Inma Montalvo. El viernes 22, son salir del Echegaray, Jaiotz Osa y Xabier Mujica presentarán Suddenly III.

Pero la propuesta que puede considerarse cabeza de cartel llegará el 22 y 23 de noviembre al Cervantes: el Ballet Nacional de España, que dirige Rubén Olmo, presenta en Málaga su Electra, producción con dirección y coreografías de Antonio Ruz (con la colaboración coreográfica de Olga Pericet) y la dramaturgia de Alberto Conejero, con la participación de la cantaora Sandra Carrasco como artista invitada. El mismo 23 de noviembre, la malagueña Ana Rando presentará con su compañía en el Echegaray El arte de envejecer. A partir de entonces, se sucederán nada menos que cinco citas harto recomendables en el Teatro Cervantes: Carmen.maquia, de Titoyaya Dansa, el domingo 24; el Malandian Ballet de Biarritz con Marie-Antoinette, con las coreografías de Thierry Malandian y la música de Haydn, el martes 26; el Romeo y Julieta que propone el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko el miércoles 27; y el regreso del Ballet Clásico de San Petersburgo el 11 de diciembre con La bella durmiente, la coreografía original de Marius Petipa para la música de Tchaikovsky con la adaptación de Andrey Batalov. Por último, la Compañía Flamenca La Lupi cerrará el ciclo el 14 de diciembre con el estreno absoluto de su último espectáculo, Lenguaje oculto, en el que cuenta con la colaboración del director de escena Juan Dolores Caballero y del cantaor Alfredo Tejada entre otros artistas.

Danza Málaga incluye además dos espectáculos dirigidos especialmente al público infantil y alojados en elTeatro Echegaray: Gaia, de la compañía Entremans, el 24 de noviembre; y Blancanieves, de Luna Teatro Danza, el 1 de diciembre. Por último, los alumnos del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet podrán asistir a las clases magistrales de Antonio Ruz, Richard Coudray (/del Malandain Ballet) y Cesc Gelabert del 21 al 27 de noviembre. Y el otoño será, al fin, cuestión de danza.