Elvira Lindo presenta en la Fundación Pérez Estrada de Málaga su libro ‘A corazón abierto’

La Fundación Rafael Pérez Estrada recibe, en colaboración con Grupo Planeta y con el CAC Málaga, a Elvira Lindo como invitada de sus Encuentros Planetarios. Este viernes, 8 de octubre, en el CAC Málaga, la autora hablará con la gerente de la Fundación, Ana Cabello, sobre su trayectoria, la misión de los escritores en la actualidad y su último libro, A corazón abierto (Seix Barral, 2020).

La novela, la primera de la escritora tras diez años dedicada a otros géneros, aborda la historia de amor feroz de sus padres y ha resultado ser un éxito de público y crítica. Las entradas para asistir al acto se agotaron en cuestión de horas y la institución tuvo que habilitar una lista de espera en la plataforma Eventbrite.

La autora, partiendo de un episodio ocurrido en Madrid en 1939, narra la apasionada y tormentosa relación de sus padres, y cómo la personalidad desmedida de él y el corazón débil de ella marcaron el pulso de la vida de toda la familia.

“Se suele contar la vida de los padres desde la perspectiva familiar, filial, pero yo deseaba individualizarlos, entenderlos como un hombre y una mujer que vivieron una gran pasión”, explica Elvira Lindo en una nota oficial de la editorial.

A corazón abierto es una novela que recorre el país, con una importante parada en Málaga, “la ciudad soñada”, a lo largo de un siglo de grandes cambios y encierra un homenaje a una generación, la de quienes permanecieron en España en la inmediata posguerra, aquellos que, sin queja ni lamento, se concentraron en sobrevivir.

Los padres que se convirtieron en personajes literarios

Desde la mirada empática y curiosa de una gran observadora que sabe transformar en ficción cada destello de la memoria, Elvira Lindo convierte a sus padres en personajes literarios para aproximarse a ellos con libertad, lucidez y sabiduría. La escritora reconoce que llevaba preparándose “toda la vida” para escribir este libro. Pero fue cuando sus padres fallecieron cuando se sintió “libre” para hacer realidad esta obra literaria basada en ellos, “a los que observé con asombro y encandilamiento desde que tengo memoria”, dice Lindo.

Y también asegura que “he recordado y he inventado en la misma medida, porque contaba con tantas evidencias como misterios en torno a la historia de estos dos personajes de los que he acabado prendada, de tal manera que me ha costado desprenderme de este universo tan íntimo para entregarlo a cualquiera que desee sumergirse en él”.

Los Encuentros Planetarios organizados por la Fundación Rafael Pérez Estrada han permitido disfrutar en Málaga de autores de la talla de Clara Sánchez, Isaac Rosa, Almudena Grandes, José María Pérez Peridis, Lorenzo Silva, Ricardo Menéndez Salmón, Gonzalo Giner, Javier Sierra, Carmen Posadas, Juan Bonilla, Ignacio Martínez de Pisón, María Dueñas, Jesús Carrasco y María Oruña, entre otros. Las próximas citas serán con Manuel Vilas en noviembre y Nativel Preciado en diciembre.