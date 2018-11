¿Existen otras dimensiones?

Si nos visitara un extraterrestre de cuatro dimensiones, ¿qué veríamos exactamente? Esa pregunta, si no me falla mi sencillo cerebro tridimensional, la formuló en el aula un reputado astrofísico, mirando fijamente a sus pupilos, entre los que me encontraba.

La pregunta de si existen más dimensiones en el Universo ha sacudido el sentido común de físicos, matemáticos y algunos escritores muy imaginativos. Nosotros, simples mortales, estamos familiarizados con un mundo de tres dimensiones: largo, ancho, y alto (sin menospreciar al tiempo, pero ese es tema de otro artículo). Los científicos, especialmente en el siglo XX, tras la irrupción de teorías revolucionarias como la Relatividad y la Física Cuántica, se han planteado seriamente si nuestro Universo posee más dimensiones, sean o no microscópicas estas. Ello podría explicar algunas incompatibilidades de las dos grandes teorías antes mencionadas. Sin embargo, la ciencia y la creatividad han analizado, también en siglos anteriores, cómo sería un Universo de más dimensiones. Aunque todos nuestros sentidos nos gritan insistentemente que la Naturaleza es tridimensional, tratemos de responder a la pregunta con la que comenzamos a especular: ¿Cómo veríamos a un extraterrestre tetradimensional? Realicemos un ejercicio de abstracción; si existiera una cuarta dimensión espacial, a la que nosotros no podríamos acceder , pero un ser exterior de 4D, sí que podría, nosotros sólo veríamos una parte de su forma corpórea, exactamente la que correspondería a nuestras tres dimensiones. Por otra parte, si esa extraña forma se desplazara de un lugar a otro a través de la cuarta dimensión, nosotros sólo observaríamos que desaparece de un punto y aparece en otro, pero no veríamos el camino por el que el escurridizo ser ha paseado. Ante nuestros ojos, la criatura se habría teletransportado. Imaginemos, por el contrario, que existe un mundo de, tan sólo, dos dimensiones. Esto ya lo teorizó Edwin A. Abbott en 1884 con su célebre novela Planilandia, en la que seres bidimensionales relatan su vida, sociedad, y leyes de la Naturaleza. Si existiera un mundo de dos dimensiones dentro del nuestro, la vida sería compleja, ya que, por ejemplo, la luz siempre penetraría en los hogares aunque estos estuvieran cerrados y sin ventanas, ya que la luz incidiría desde la tercera dimensión. Por otra parte, estos seres tendrían que vivir desnudos, ya que, por ejemplo, no dispondrían de la tercera dimensión necesaria para abrocharse el pantalón. Para adelantarse los unos a los otros, tendrían que saltarse entre ellos, pero lo más violento es que si se nutrieran, tendrían que vomitar posteriormente los alimentos, ya que no poseerían orificio en el extremo inferior del tubo digestivo (conocido entre los seres 3D como ano) puesto que en ese caso los planilandeses estarían partidos en dos. De similar forma que estas, otras muchas diferencias podría apreciar un ser tetradimensional en nosotros. Así que, si a usted estas especulaciones le están empezando a provocar una inesperada migraña, mejor no hablemos de las teorías que suponen más dimensiones aún.

Sin embargo, las posibles dimensiones extra dejarían huella, por ejemplo, en la gravedad, ya que las ondas gravitacionales podrían debilitarse si se filtraran en otras dimensiones. Gracias a ello, en un reciente estudio publicado en Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, elaborado por investigadores de la Universidad de Princeton (EEUU), se ha descartado que existan más dimensiones en un radio de 80 millones de años-luz (suponiendo que dichas dimensiones sean macroscópicas).

Aturdidos, abrumados quizá, por otros posibles mundos y dimensiones, en otra ocasión revelaremos lo estricta que sería la vida en Linealandia, un mundo de una única dimensión en donde la izquierda y la derecha son perpetuas, todos los seres son puntos a los ojos de los linealandeses y los vecinos… lo son para siempre.