Fangoria, Zahara, Alizzz y Nancys Rubias se suman al Oh, See! Málaga

Apunten en sus agendas. Quedan cinco meses todavía pero el tiempo pasa volando. Los días 20 y 21 de mayo, de forma adelantada en su tercera edición, vuelve el festival de música Oh, See! Málaga y trae un cartel de excepción.

A los ya anunciados Lori Meyers, Carolina Durante, Kiko Veneno, Varry Brava, Manel, Ginebras, Amatria, Mujeres y Karavana se unen Fangoria, Zahara, Nil Moliner, Ángel Stanich, Alizzz, Cupido y Nancys Rubias. Este jueves se anunció el cartel completo del evento que convertirá el Cortijo de Torres en el epicentro de la música nacional.

Los icombustibles Fangoria llegarán con los temas de su último trabajo, el EP con cinco nuevas canciones titulado Existencialismo Pop. Una de las cantante más provocadoras del universo independiente, Zahara, hará suyo el escenario en el que tocará canciones de Puta (2021) y puede que de La pareja tóxica (2011). Este disco acaba de reeditarlo en vinilo para celebrar su primera década.

Cristian Quirante, más conocido como Alizzz, podrá presumir de los tres Grammys Latinos que consiguió junto a su amigo C. Tangana y de los temas de su trabajo en solitario Tiene que haber algo más. El inclasificable compositor Ángel Stanich traerá a Málaga su Polvo de Batiatto y Nil Moliner Un secreto al que gritar. Y si Alaska se meterá al público malagueño en el bolsillo también lo hará Mario Vaquerizo gracias al glam y al electropop de sus Nancys Rubias.

Pero todo no serán conciertos en este festival cuyas entradas ya están a la venta. Para esta tercera ocasión vuelve la zona Oh, Kids!, un entorno donde los niños se convierten en los verdaderos protagonistas de la jornada, llegando a conocer personalmente a algunos de los artistas que pasarán por el escenario a lo largo del fin de semana. La Zona Gastro se transforma en un área de relax donde poder recargar las pilas con diversas propuestas gastronómicas. Y el Oh, See! Club recibirá a los mejores djs nacionales.

Además, para los seguidores de las bandas en salas de conciertos, el festival presenta Oh, See! LIVE, una extensión que durante el otoño, invierno y la próxima primavera propone una serie de conciertos por salas andaluzas de artistas que han pasado o pasarán por el festival.

Amatria, presentará su nuevo disco en Granada el 1 de abril de 2022 en la Sala Aliatar, en Sevilla el sábado 2 de abril de 2022 en la Sala X. Y el dúo Ojete Calor, llegarán a Málaga el 8 de de enero de 2022 a la sala Paris 15 y a Granada el 22 de enero de 2022 a la sala Industrial Copera.

Los organizadores del evento apuntan que, tras las restricciones del pasado año, “la tercera edición supone la vuelta a los orígenes, a la festividad y celebración de la música en directo en un entorno controlado y con la experiencia de haber colgado el cartel de todo vendido en sus dos primeras ediciones”.