Más de 30 invitados, 15 ciclos y el V Festival de Filosofía abren 2022 en el Centro Cultural La Malagueta

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga abre 2022 con una programación cargada de invitados a este foro público destinado al pensamiento y la reflexión. Representantes de distintas disciplinas de la filosofía, las letras, la política, la historia, la espiritualidad y las artes pasarán por este punto de encuentro de la sociedad actual.

“Fomentar el pensamiento crítico y pausado, razonado, es uno de los objetivos principales de la programación del primer trimestre de este centro cultural, con el que iniciamos un año ilusionante y cargado de novedades”, afirma el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en la presentación este martes de las actividades, en la que también participaron la vicepresidenta segunda, Natacha Rivas, y el director de La Térmica, Salomón Castiel.

La programación, que comienza el próximo 25 de enero con el sacerdote y escritor Pablo d’Ors en el ciclo Más allá de ego, llegará a su fin el 31 de marzo con la poeta Raquel Lanseros. Durante estos meses pasarán por La Malagueta, Félix Ovejero, Mauricio Wiesenthal, Anna Caballé, José Luis Garci, Manuel Jabois, Nuria Roca, David Trueba, María Hesse, Javier Gomá, Lorenzo Castro, Fernando Vallespín, Lila Distefano, Elisa Chuliá, José Luis Ortiz Nuevo, Mónika Zgustova, Juan Miguel Hernández, Esther García Llovet y Javier Cremades.

El club de lectura dedicado a la Generación Perdida, conducido por el escritor Antonio Soler, propone tres célebres autores: Francis Scott Fitzgerald, William Faulkner y Thomas Wolfe. Asimismo, los ciclos matinales, coordinados por la periodista Ana Pérez-Bryan (Historias de Málaga) y las musicólogas María Ruiz Hilillo y Belén Vega Pichaco (La Música en la Historia) tendrán como novedad algunos invitados expertos como Carmen Enciso y Eloísa Navas, Fran Martínez, Alejandro Coello y Carmen Gaitán.

Además en el mes de febrero, del 10 al 12, tendrá lugar el V Festival de Filosofía, dirigido por el filósofo José Carlos Ruiz, con más de 15 invitados.

Cinco nuevos ciclos

Oriente en Occidente será coordinado por Alfredo Tucci y tendrá como invitados al profesor y filósofo Lorenzo Castro y a la psicoterapeuta Lila Distefano.

Mundo en Llamas. El poeta Alfredo Taján coordina este ciclo que lleva por subtítulo Cancillerías y que propone para esta programación al escritor Mauricio Wiessenthal y a la escritora Mónika Zgustova.

Diálogos de letras. El editor y escritor Malcolm Otero reúne en este espacio dedicado a los formatos narrativos a David Trueba, Manuel Jabois, María Hesse y Miguel Brieva.

Así se escribe la Historia. El Filósofo Javier Moscoso brinda un nuevo ciclo que revisa la verdad frente al relato a través de los encuentros con el articulista Félix Ovejero y la escritora Anna Caballé.

Málaga, ida y vuelta. Los periodistas Antonio Javier López y Alberto Gómez coordinan este nuevo espacio, en colaboración con el Diario Sur, que tiene como invitados a oriundos de Málaga que viven y se desempeñan fuera de provincia. Juan Miguel Hernández, Esther García Llovet y Javier Cremades serán los primeros nombres.

Entre enero y marzo los encuentros tendrán lugar en su horario habitual, a las 19:00, excepto las matinales que seguirán a las 12:00. El acceso al público será gratuito, sin necesidad de reserva y con la aplicación de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades. También se podrá seguir parte de la programación por streaming a través del canal de YouTube Centro Cultural La Malagueta.

Toda la programación se puede consultar desde este momento en la web del centro: www.cclamalagueta.com . También desde esta página el usuario puede suscribirse a la newsletter mensual para recordatorio de lo que acontezca.

Balance de 2021

Salado destacó este martes la buena acogida que este centro cultural está teniendo por parte del público. Durante el año 2021 el centro programó 13 ciclos con 81 actividades y contó con más de 3.700 asistentes de manera presencial, a pesar de que por más de medio año el aforo estaba limitado al 65% cumpliendo con la normativa sanitaria.

Asimismo en los canales digitales la visibilidad y seguimiento del público aumentó hasta las 65.845 visualizaciones de los 51 vídeos que el centro tiene en su canal de Youtube. Además las cuentas en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram aumentaron en un 29% de media el número de seguidores.

La muestra Jean Marie Périer: El fotógrafo de las estrellas, que alberga la sala de exposiciones Puerta 9 comienza el año con un total de casi 16.000 visitas desde su inauguración el pasado 15 de octubre, de las que el 71% son de origen internacional y el 29% españolas. A este dato se ajusta el balance de asistencia en 2021 a la exposición The Beatles vs The Rollings Stone, que hasta su clausura tuvo en 10 meses 20.000 asistentes, un 51% de ellos extranjeros.