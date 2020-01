Mariano Barroso: "Todo va bien y en marcha para celebrar los Goya en Málaga"

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha confirmado este jueves que todos los preparativos para la celebración de la gala de los Premios Goya en Málaga "van muy bien y en marcha según lo previsto y con un despliegue impresionante".

El aviso amarillo de la Aemet en Málaga para este sábado es lo que tiene a todo el mundo atento por lo que pueda afectar a la alfombra roja de la explanada del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Barroso, que ha asistido este jueves en Málaga a la presentación del cupón de la ONCE dedicado a las 34 ediciones de los Premios Goya, ha informado ante los medios algunos cambios que se han realizado de cara al próximo sábado: "Hemos tenido que hacer unos pequeños cambios como instalar una pequeña plataforma de 15 o 20 cm para evitar colocar la alfombra en el suelo y que pasen por ahí todos los invitados y nominados".

Barroso: "Ya se inventó el paraguas hace mucho"

"Todo está preparado como si no lloviera, además, ya se inventó el paraguas hace mucho", ha bromeado Barroso. "Es el mes de enero y no es la primera vez que nos enfrentamos a la lluvia", ha dicho, recordando galas cuando los asistentes han llegado al Palacio de Congresos de Madrid "en medio de vendavales, lluvia y nieve. Forma parte, casi, del espectáculo".

El director de la Academia de Cine ha asegurado que la organización de la gala no deja de sorprenderle, y no porque sea Málaga, sino en general, "porque uno no está acostumbrado a que todo vaya al milímetro y según lo previsto. Todo está transcurriendo al minuto según la agenda que teníamos prevista".

La organización va a instalar una plataforma de unos 15 cm sobre el suelo para colocar la alfombra

Por su parte, la Concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada, ha asegurado, en referencia a la previsión de lluvias, que Málaga ya tiene experiencia con el Festival de Cine ante este tipo de situaciones. "Hay varios mecanismos y actuaciones previstas, pero todo dependerá del avance de la meteorología", ha dicho la edil. "Me daría muchísima pena que esa gran explanada se desluzca e inhiba a los malagueños de acercarse por la meteorología del día. Esperemos que esa previsión de lluvia se acorte y termine de llover antes".

La ONCE dedica el cupón de este sábado a los Premios Goya

Por otra parte, respecto a la iniciativa de la ONCE, Mariano Barroso ha indicado que se han imprimido "cinco millones y medio de cupones, habrá cinco millones y medio de personas que llevarán el logotipo de los Goya en sus bolsillos" y a al director de la Academia le gustaría "que les tocara a todos, pero eso no va a ser posible".

"El cine es un medio con gran influencia en la sociedad", y puede "mostrar la realidad de las personas con discapacidades para darles visibilidad". El presidente de la Academia ha querido recordar que "unas cuantas películas españolas han tratado la diversidad funcional", y que "mostrar la discapacidad en el cine permite darle voz, hacer un reflejo más fiel de lo que es la sociedad e inculcar la integración y la no discriminación, los valores por los que trabaja la ONCE".

Por su parte, el director de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha asegurado que el Goya otorgado a la película Campeones fue "un estímulo para todos", y espera que "un ejemplo a seguir para todos".

Ha añadido que el premio al afiliado de la ONCE Jesús Vidal por su trabajo en Campeones demostró "que hay muchos Jesús Vidal esperando a ser descubiertos por sus capacidades y su talento interpretativo y no por sus limitaciones o su discapacidad".