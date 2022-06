JMGalería inunda su espacio Columna con la potente explosión de color de José Lizasoain

Tras las grandes y coquetas cristaleras de la fachada, JMGalería ofrece un oasis en este final de primavera excesivamente cálido y pegajoso. Las dos propuestas con las que encara el verano y el cierre de temporada, aunque totalmente diferentes, componen un atractivo viaje de sensaciones en las que sumergirse dejando atrás el ruido de fuera.

El trabajo de investigación sobre la luz y las sombras coloreadas de la consolidada Laura Brinkmann y la obra pictórica más reciente de José Lizasoain Freüller, en su primera muestra individual, convivirán hasta el otoño en la galería malagueña.

Maximov, en honor a su padre, es el título bajo el que se reúnen las 18 piezas de José Lizasoain, obras que inundan de una potente explosión de color y de vida el espacio ColumnaJM. Esta planta baja es la que el galerista Javier Marín dedica a los artistas incipientes.

Múltiples capas de óleo sobre lienzo, algunos de grandes proporciones (162x130 cm), y óleo sobre papel son las técnicas que utiliza el artista para crear esos universos celulares, epidérmicos, llenos de simetría dentro del caos, estructuras abstractas y a la vez precisas que llaman poderosamente la atención.

"Lo fundamental de mi obra es el proceso, llego a una conclusión a través de la suma de errores, no hay nada preconcebido, voy sumando capas y errores hasta dar con algo completamente inesperado, algo que no tenía en mi cabeza", explica Lizasoain, cuyas obras se podrán ver hasta el 30 de septiembre.

"Para mí lo interesante es encontrarme algo completamente distinto, ajeno a cualquier cosa que tuviera en la cabeza", agrega el artista y detalla que el color, con una abrumadora presencia de tonos ocres y anaranjados, es un criterio que une las piezas. "Eso se debe a un estado del espíritu, hace dos años que tengo el privilegio de dedicarme en exclusiva a pintar, que es mi pasión, y creo que la explosión y la potencia se ve reflejada en el trabajo", añade.

Se pueden ver algunas piezas realizadas en el año 2020 y 2021 y, principalmente, las creaciones más recientes en las que se refleja "todo eso que pasa entre el orden y el caos". "Parto de muchas tramas, algunos tienen diez y doce capas, que son el andamiaje subyacente que sostiene el cuadro", dice Lizasoain. A partir de ahí, de la búsqueda y la investigación, de la prueba y el error, surgen esas formas hipnotizantes.

"Tienen una parte espiritual, me interesa tener una mirada hacia adentro, pero también reflejan mi pasión terrenal. En esa mezcla se encuentra el equilibrio", apunta el artista, hijo del pintor Eduardo Maximov y que comenzó su relación con la pintura hace unos 15 años.

"La exposición ha sido un éxito, llevo más de 20 años como galerista y es la primera vez que inauguramos con el 90% vendido", explica el galerista Javier Marín. Esta "trama orgánica" de la creación más reciente de Lizasoain viene "de una etapa anterior que era mucho más geométrica". Y ahora, una vez completado este ciclo, pretende iniciar otro mucho más libre. "Llevo dos años pintando así y necesito una cosa mucho más expansiva, aunque he enseñado algunos bocetos de lo nuevo y no gustan nada, pienso ser totalmente libre", asegura.

"Encuentro que son piezas decorativas, me gusta ser decorativo, pero un pintor no puede hacer una cosa ajena, si estás pintando para agradar a un tercero no estás haciendo arte", estima y apela a sus años de investigación y a su amor por los libros. "Lo que he visto en ellos es lo que motiva esta exposición", afirma.