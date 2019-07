Jennifer López, Manuel Carrasco, Aitana y David Bisbal ponen música a agosto en Málaga

La música sigue sonando en las noches de verano de la provincia de Málaga. Grandes festivales como el Starlite de Marbella, el Marenostrum Castle Park de Fuengirola o el Festival Internacional de Danza y Música de la Cueva de Nerja han acogido ya importantes citas musicales durante estos dos últimos meses. Ahora, la provincia se prepara para recibir grandes platos fuertes, tanto de la música nacional como internacional.

El festival marbellí Starlite hará de la Cantera de Nagüeles un destacado lugar de encuentro de grandes estrellas del panorama nacional e internacional. La cita pasa este mes a ofrecer conciertos prácticamente todos los días, de lunes a domingo. Don Omar (1 de agosto), Luis Fonsi (3 de agosto), James Rhodes y Katie Melua (5 de agosto), Sidecars y Dvicio (7 de agosto), Ketama (8 de agosto), David Bisbal (6 de agosto) o Miguel Poveda (9 de agosto) son solo algunos de los artistas que se citarán en Marbella durante este mes. Pablo López y Manuel Carrasco, que ya estuvieron en julio en el festival boutique, repiten cita el 19 y el 20 de agosto, respectivamente.

El otro gran festival de música pop es el Marenostrum de Fuengirola. El Castillo de Sohail lleva siendo escenario de importantes artistas musicales en esta edición desde el pasado mes de abril y lo hará hasta el 31 de agosto. Izal estará en el festival el 3 de agosto con Joana Serrat como artista invitada.

El gran plato fuerte será el 8 de agosto con la actuación de Jennifer López dentro de su gira It’s my party tour, la única en España y además, es la primera vez que la artista ofrece un concierto en Málaga. Lo cierto es que el anuncio del concierto se hizo con tan solo algo más de tres semanas de antelación al concierto, algo poco usual en eventos de una producción tan importante.

La venta de entradas, que tienen un precio que oscila entre los 71,50 y los 275 euros, generó polémica desde que se pusieron a la venta el 15 de julio con largas colas virtuales para hacerse con una entrada para este espectáculo. Tan alta era la expectación que en una sola hora se vendieron 8.000 entradas. La polémico vino después cuando varios compradores denunciaron que se pusieron a la venta “entradas de pista en el mismo lugar a diferente precio”. El responsable de la promotora del concierto, Eternidad Eventos, aseguró “la venta de entradas iba por fases y, según se iban agotando, el precio se incrementa”.

El festival continuará con las actuaciones de la catalana Aitana Ocaña el 22 de agosto, el festival ochentero de La Noche Rosa con Celtas Cortos, Javier Gurruchaga de Orquesta Mondragón, Miguel Costas de Siniestro Total, Toreros Muertos y Bernardo de Los Refrescos. El 31 de agosto cerrarán el festival el dúo malagueño Efecto Mariposa y Coti.

El Festival Internacional Cueva de Nerja es otro de los grandes eventos culturales del verano en la provincia, un homenaje cultural al 60º aniversario del descubrimiento de la cavidad que ha contado con importantes actuaciones durante el mes de julio y finaliza la primera semana de agosto con un tributo a Michael Jackson el 1 de agosto, el cantante Cepeda el día 2 y Carlos Rivera el día 3 cerrando el festival. Todos ellos en el Auditorio Jarines instalado en los accesos de la cueva.

Paralelamente a estos festivales, las localidades de la provincia acogen variados conciertos de todos los estilos. Como en Estepona, donde tendrán cita Juanito Makandé y SFDK (3 de agosto) o Pastora Soler (14 de agosto). El 18 de agosto, la plaza de toros de Estepona acogerá el Estepona Metal Meeting con bandas como At The Gates, Death Angel o Legion of the Damned.

El malagueño Zenet pasará con Live The Roof por la terraza del Sallés Hotel Málaga Centro, el 2 de agosto. Un gran programa de conciertos para disfrutar de las noches veraniegas con familia o amigos en grandes entornos de la provincia.