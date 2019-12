Joana Bonet abre este miércoles los Encuentros con Autores en Bibliotecas

El ciclo de Encuentros con Autores en Bibliotecas nació en 2012, de la mano del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, con la idea de abrir una alternativa al mapa de actividades literarias de titularidad pública en la ciudad que tuviera como verdaderos protagonistas, por una vez, a los lectores. La lógica del procedimiento resultaba aplastante: en lugar de invitar a los lectores a acudir a fríos salones para conocer a los escritores, la intención era invitar a los autores a conocer a sus lectores en los lugares donde éstos se reúnen. Así que el instrumento idóneo fue la Red de Bibliotecas Públicas Municipales, a través de sus clubes de lectura, lo que de paso sirvió de envite pionero al tan reivindicado hoy santo grial de la descentralización de la cultura: se trataba, así, de celebrar estos encuentros en el hábitat natural de los lectores, sus bibliotecas, y por tanto en sus barrios, en clave de cercanía, proximidad y complicidad con escritores cuyas obras habrían de ser previamente leídas, discutidas y debatidas en el seno de los clubes de lectura. Desde entonces, bajo la coordinación de la escritora y gestora cultural Cristina Consuegra, han pasado por los Encuentros con Autores en Bibliotecas escritores de la talla de Maruja Torres, Rosa Montero, Andrés Neuman, Máxim Huerta, Care Santos, Remedios Zafra, Antonio Soler y José Antonio Garriga Vela, entre otros muchos, siempre con experiencias satisfactorias para autores y lectores.

Creado en 2012 desde el Área de Cultura del Ayuntamiento, el ciclo celebra ahora su sexta edición

Ahora, el ciclo regresa con su sexta edición, presentada este martes en el Ayuntamiento (con la presencia de la concejal de Cultura, Noelia Losada; la coordinadora, Cristina Consuegra; y los mismos responsables de la bibliotecas públicas municipales de Málaga), con un programa que reivindica abiertamente el papel de las escritoras en la literatura española contemporánea y que abre este miércoles a las 19:30 Joana Bonet en la Biblioteca Pública Municipal (BPM) Miguel de Cervantes, en Las Chapas, con la presentación de su último libro, Fabulosas y rebeldes. Seguirá el 16 de enero, en la misma BPM Miguel de Cervantes Nativel Preciado con su nueva novela, El Nobel y la corista. Y el 13 de febrero, toda una best seller como Luz Gabás tomará el relevo de la mano de El latido de la tierra en la BPM Manuel Altolaguirre, en la Cruz del Humilladero.

Todavía en contexto invernal, el 25 de febrero, llegará el turno de una de las autoras más interesantes, celebradas y recomendables que han podido descubrir los lectores en los últimos años: Edurne Portela mantendrá su encuentro en la BPM Miguel de Cervantes con Formas de estar lejos. Y el 6 de marzo, Ana Bernal Triviño compartirá con los lectores su ensayo No manipuléis el feminismo en la BPM Cristóbal Cuevas de Bailén-Miraflores, el mismo centro en el que Inés Planas presentará el 8 de abril su novela Antes mueren los que no aman. Por último, otro best seller de altura, Víctor del Árbol, cerrará la sexta edición de los Encuentros con Autores en Bibliotecas en la BPM José Moreno Villa de Churriana, en un día aún por determinar del mes de mayo, con su nueva novela, Antes de los años terribles. Aunque los clubes de lecturas de estas bibliotecas llevan la voz cantante, todos los lectores y amantes de la literatura están invitados a participar en esta suerte de refugio que devuelve el mundo de los libros al hogar que le pertenece: la cotidiana libertad de una biblioteca.