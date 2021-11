La voz del carismático José James abre el 35 Festival Internacional de Jazz de Málaga

Abre el Festival Internacinal de Jazz este jueves, pero el concierto de José James podría llevar cualquier etiqueta: Blues, soul, funky o hip hop. No importa la afiliación si se trata de un músico polivalente, ecléctico, que destaca especialmente por la calidad de su voz. Esa que cautivó hace 13 años la escena musical con su álbum Dreamer (2008), que cantó standars de jazz para bandas sonoras de cine y que ha colaborado como invitado en decenas de proyectos de lo más diversos. A Málaga llega con el primer trabajo producido por su propio sello, No beginning no end 2, secuela de su debut con Blue Note en 2013. Con esta señera discográfica editó cinco títulos en seis años.

Este nuevo disco del norteamericano, nacido en Minneapolis hace 43 años aunque con raíces panameñas, lo confirma como una de las mejores voces de soul del panorama contemporáneo. Además se trata de “un fantástico y refinado despliegue artístico impecablemente ejecutado y otro testimonio del poder y el atractivo imperecederos del neo-soul”, explican desde el Teatro Cervantes.

Para el concierto de mañana (a las 20:00), en formato sexteto, lo acompañan Brett Williams, Kris Bowers y Takeshi Ohbayashi a los teclados, las guitarras de Marcus Machado, Alan Hampton y Brian Bender, Ben Williams al bajo, Justin Brown y Jamire Williams con la percusión y Alberto López con la percusión afrolatina.

José James hará transitar al público del coso malagueño por diversos estados, de la euforia a la nostalgia, del baile al disfrute a fuego lento. Y con su directo inaugurará la 35 edición del Festival Internacional de Jazz, que se prolongará hasta el próximo 10 de noviembre con otro racimo de nombres propios del género. En total, seis citas en el Teatro Cervantes, a las que se unen los conciertos en los distritos del ciclo Festival de Jazz... en tu zona.

El sábado 6 de noviembre será el turno de Richard Bona, que se sube a las tablas del Cervantes acompañado por la Alfredo Rodríguez Band. Como explican desde la organización del certamen, el bajista, cantante y multiinstrumentista “es uno de los músicos africanos que mejor ha sabido fusionar los sonidos y tradiciones musicales de su África natal, la influencia europea y el jazz americano más genuino”.

Richard Bona actuará en formación de sexteto junto al pianista Alfredo Rodríguez, director musical de todos los proyectos recientes de Quincy Jones. Ambos genios musicales exploran con pericia y personalidad las muchas afinidades entre la música centroafricana y la afrocubana.

El domingo 7 de noviembre llegará al escenario malagueño el músico, compositor y actor Kyle Eastwood, hijo de Clint Eastwood. El músico presenta en Málaga en formato quinteto Cinematic, su último disco y con el que recorre grandes temas de la música de la gran pantalla en clave de jazz. El álbum incluye éxitos de películas dirigidas por su padre, como Gran Torino (compuesta por el propio Kyle) o Sin perdón (Lennie Niehaus y Clint Eastwood), además de otros clásicos como Taxi Driver (Bernard Herrmann), La pantera rosa (Henry Mancini) o Bullitt (Lalo Schiffrin).

Como explica él mismo, Cinematic está compuesto por “temas de películas que me gus-tan mucho y también composiciones que he pensado que se podían adaptar bien al quinteto de jazz. Ese ha sido el criterio principal para elegirlas”.

Su cita, además, estará acompañada por un reconocimiento. Eastwood recibirá en el Teatro Cervantes el premio Málagajazz, que se concede por la maestría y dedicación a su instrumento, en este caso el contrabajo y bajo eléctrico.

El siguiente en subirse a las tablas del teatro malagueño será el polifacético Tino di Geraldo, mucho más que un baterista y percusionista. Toca igualmente el bajo, que la guitarra y los teclados, hace versiones y compone temas propios. Como los de Concert Bal, en los que fluyen el jazz, lo latino, el flamenco y la copla. También incluye versiones de grandes como Paco de Lucía, Nine Inch Nails o Los Van Van. Le acompaña una big band.

La nota más cercana la pondrá el malagueño Tete Leal, que actúa el 9 de noviembre para presentar Five elements, el nuevo proyecto de este saxofonista y compositor desarrollado a partir de melodías de culturas ancestrales, totalmente transformadas y llevadas a un formato musical ecléctico. Estructurado en cinco números que representan las cinco fuerzas de la naturaleza, el disco aúna las bondades del quinteto de jazz con los sonidos electrónicos y un coro de voces clásico creando una simbiosis única entre estos mundos.

El cierre lo pondrá el día 10 la única voz femenina del certamne, la de Robin McKelle. Esta intérprete de alma soul acude a Málaga en cuarteto con su octavo álbum de estudio, Alterations. En este trabajo profundiza en el catálogo de algunas de las divas de la canción que han sido referentes e inspiración en su carreram entre ellas Dolly Parton, Amy Winehouse, Sade, Janis Joplin, Adele, Carol King, Joni Mitchell, Billie Holiday y Lana Del Rey.