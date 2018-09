La Junta pide que se "revalore" el proyecto del Auditorio aprobado en 2008

El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, regresó ayer a Málaga y fue preguntado por los periodistas sobre la insistencia del alcalde, Francisco de la Torre, para que se mantenga en sus mismos términos el proyecto arquitectónico para el Auditorio de Málaga aprobado en 2008. De la Torre hizo estas declaraciones el mes pasado después de que a finales de julio Vázquez abogara por empezar el proyecto del Auditorio "desde cero", ya que el anterior "había sido liquidado por el Gobierno de Mariano Rajoy", en referencia a la reforma de la Ley de Administraciones Públicas que eliminó el consorcio establecido para la construcción del Auditorio de la Música en 2013. En el comienzo de su intervención de ayer, el consejero redundó en lo ya dicho: afirmó que el proyecto aprobado en su día está "muerto por decisión del Gobierno de Rajoy", hasta el punto de que "el suelo que se reservó para la construcción [en referencia a la parcela de 33.000 metros cuadrados en el Muelle de San Andrés] se devolvió a quien había sido su propietario, el Gobierno de España". Sin embargo, después introdujo un matiz distinto al apuntar que "la continuidad del Auditorio requiere que las cuatro instituciones implicadas [en referencia al Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura y la Diputación provincial además de la Junta] nos sentemos para revalorar si sería posible materializar hoy día el proyecto aprobado en 2008 en sus mismos términos, o si cabe ajustar determinados aspectos". Es decir, el no al único proyecto arquitectónico que hay sobre la mesa ya no es tan rotundo; al menos, la Junta está dispuesta a debatir sobre su idoneidad con las demás instituciones.

Recordó ayer el Consejero que la situación económica era "muy distinta" en 2008, cuando se aprobó para el Auditorio de Málaga el proyecto ganador del concurso público establecido a tal efecto y firmado por los arquitectos Federico Soriano y Agustín Benedicto, un edificio "cuya construcción, unida a la intervención urbanística necesaria, superaba los 92 millones de euros. Hablamos de cifras muy importantes y, cuanto menos, tendríamos que reunirnos las administraciones para ver si sería posible o no". Preguntado por la solicitud de la plataforma ciudadana organizada para reclamar el Auditorio de la Música de Málaga, que se inclina tambien por conservar el proyecto ya aprobado, el consejero expresó su absoluto respeto "por un movimiento ciudadano que reclama algo tan justo como el Auditorio que Málaga necesita", aunque insistió en que "tendríamos que ver las administraciones si ese proyecto puede llevarse a cabo o no". En cualquier caso, apuntó Miguel Ángel Vázquez que "a Málaga le vienen bien los gobiernos socialistas, como quedó demostrado con la Aduana. Si ahora es posible sacar adelante el Audiorio será porque hay un Gobierno de la nación suficientemente sensible con Málaga, algo de lo que antes carecíamos". En su intervención del mes pasado, el alcalde señaló que comenzar con el proyecto del Auditorio desde cero "nos obligaría a volver a convocar un concurso y a perder mucho tiempo, cuando ya tenemos un proyecto y lo que hay que hacer es trabajar para financiarlo".

También se refirió Vázquez al proyecto del equipamiento cultural y social que se ubicará en el Convento de la Trinidad para señalar que los plazos "se mantienen según lo previsto: el mes que viene se licitará el proyecto básico, con lo que a mediados de 2019 se podrá proceder a la adjudicación. A partir de aquí, la adjudicataria dispondrá de un año para la elaboración del proyecto y posteriormente se podrá licitar el proyecto de ejecución". Eso sí, poco se sabe aún de los contenidos. Un poco más de paciencia, entonces.