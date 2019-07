‘La llamada’ trae al Teatro Cervantes un musical directo al corazón

El teatro musical regresa al Cervantes con La llamada, la obra de Javier Ambrossi y Javier Calvo que ha triunfado en más de 30 ciudades y varios países, entre ellos Rusia, México y Chile, y que fue adaptada al cine en 2017. Desde hoy martes hasta el próximo domingo se representarán siete funciones.

Nerea Rodríguez lleva protagonizando la producción más de un año. Ya había trabajado en musicales infantiles pero “no había hecho nada de la talla de La llamada. Fue una gran oportunidad y la ocasión perfecta para combinar la música, la interpretación y estar rodeada de gente muy buena que ya se han convertido en mi familia”, explica la actriz y cantante.

“Al principio tenía un poco de miedo, pensé en si estaría preparada, pero también sabía que Los Javis son muy listos y que si no me hubieran visto preparada no me lo hubieran dicho”, agrega Rodríguez. “Me agarré eso, confié y creo que he conseguido hacer una María Casado que yo vivo mucho, que creo que al público le gusta y que la gente se puede ver reflejada en ella”, indica la protagonista.

El éxito lo tienen garantizado en Madrid y ahora en verano han empezado una gira que ya les ha llevado a El Ejido y que continuará con Cartagena, Sevilla y Roquetas de Mar, entre otros espacios. En este viaje y ya desde hace unos meses, Raoul Vázquez encarna al mismísimo Dios, que le habla a María a través de sus canciones.

“El paso del tiempo y la comodidad en el escenario es lo que me da seguridad, entonces me permito hacer y deshacer e interpretar mucho mejor”, comenta el actor y cantante. “Si el público quiere pasar un buen rato éste es el lugar para hacerlo, porque las canciones que canta Dios son preciosas y no puedo disfrutar más de hacerlas, todo es muy natural, nada es forzado, por eso creo que el público va a ver realidad, a cantantes y actores que aman lo que hacen y creo que lo transmiten”, dice Vázquez.

Nerea Rodríguez apunta que “La llamada es una obra muy honesta, los actores nos ponemos en la piel de esos personajes, sentimos lo que viven, cada día es un viaje que nos lleva a sitios muy bonitos y es muy grato compartirlo con el público”. También consideran los actores que la película, dirigida también por Javier Ambrossi y Javier Calvo en 2017, ha servido para llevar a más gente al musical. “Creo que todo suma y que hay gente que viene a ver qué ocurre en el musical, en el espacio reducido de un teatro”, estima Raoul.

Para la actriz protagonista, “la película es la adaptación del musical, pero es verdad que nos ha ayudado a acercarlo más al público, normalmente a la gente le gusta más la obra de teatro porque tiene esa inmediatez, puntos que solo se pueden hacer en el teatro y la música en directo con esa gran banda de música que tenemos”. “Se siente cada nota, se te clava dentro”, añade su compañero de reparto.

Javier Ambrossi y Javier Calvo trazaron un guión que, según los actores, es tan efectivo que conquista al público desde el primer momento. Una vez comenzado el trabajo, “a los actores no nos ven como marionetas que decimos un texto, sino como personas creativas que podemos aportar a la obra, y esa libertad que nos ofrecen es muy buena”, subrayan los actores deseosos de ver la reacción del público malagueño.