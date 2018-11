Una casa nueva para la Málaga de papel

Aquel día de finales de julio de 2008 el calor apretaba bien fuerte, pero los cientos de personas que llevaban guardando cola desde el mediodía en la puerta de la Librería Luces no iban a dejarse amedrentar fácilmente. Tenían un buen motivo: a la hora señalada, caída ya la tarde, el escritor se presentó ante sus lectores con su sonrisa de oreja a oreja, la figura oronda y la larga barba blanca que tanto evocaban a un Santa Claus bonachón y ganas decididas de dar a sus fans lo que habían ido a buscar. Aquel señor era nada menos que George R. R. Martin, quien había acudido al establecimiento, en plena Alameda Principal, a presentar Festín de cuervos, la cuarta entrega de su saga fantástica Juego de tronos. Faltaban aún algunos años para que la serie de televisión (cuya primera temporada se estrenó en abril de 2011) convirtiera tan épica materia en el archiconocido fenómeno de masas, pero para entonces, a ojos de los lectores, la obra de este antiguo periodista reconvertido en novelista de ciencia-ficción y aventuras paramedievales era ya un objeto de culto seguido de cerca por millones de lectores en todo el mundo. El de Martin (que se mostró igual de exquisito y amable ante la prensa) fue uno de los muchos momentos inolvidables que ha dejado la Librería Luces en sus quince años de vida, desde que Pilar Villasana y el recordado Joaquín Ortega (fallecido en 2009) decidieron darle coartada a su sueño y abrir tiempo y espacio para los libros en el número 16 de la Alameda Principal. La nómina de escritores que desde entonces han optado por Luces para presentar sus novedades es bien amplia y diversa, de Javier Cercas a Juan Madrid pasando por Manuel Gutiérrez Aragón, Maha Akhtar y entre los últimos, hace sólo unos días, el poeta y narrador Andrés Neuman. El anuncio (publicado este lunes por Málaga Hoy) del traslado de la librería Luces a otro edificio de la Alameda Principal, el número 37, en la acera sur de la vía y ya en los dominios del Soho, constituye una buena noticia tanto por la mudanza como por la garantía de continuidad de la empresa. En un contexto difícil, con la desaparición de algunas de las librerías más emblemáticas de Andalucía en los últimos años a cuenta de la crisis, que Luces cuente con perspectiva de futuro permite augurar más colas como las que se formaron ante la llegada de todo un George R. R. Martin y ante la esperada publicación de cada nuevo libro de Harry Potter.

Precisamente, la propia Pilar Villasana comentaba a Málaga Hoy que la convicción respecto a la existencia de un público lector resultó decisiva para la puesta en marcha de Luces: “Cuando trabajaba como distribuidora mayorista, ya animaba a mis clientes libreros para que abrieran una librería en el centro de Málaga. No entendía por qué todas las grandes ciudades españolas tenían al menos una gran librería en su centro menos Málaga. Muchos me decían que en Málaga no se leía, y hartos de escuchar eso nos decidimos a crear Luces . Por supuesto que en Málaga se ha leído, y se lee; lo que ocurre es que al libro hay que ponerle una bandeja atractiva, hay que saber ofrecerlo bien”. No obstante, y a pesar de que los lectores sí han remado a favor, los últimos cuatro años marcados a fuego por las obras del Metro en la Alameda y los intentos baldíos por parte de la librería de que el Ayuntamiento compensara sus pérdidas han estado muy, muy cerca de propiciar el final a la librería. Afortunadamente, el traslado a la nueva casa ha evitado el cierre.

Como señala el director del establecimiento, José Antonio Ruiz, “han coincidido la necesidad de mudarnos para salvar el negocio con la aparición de un inmueble disponible en la misma Alameda Principal”. El 10 de diciembre, la nueva Luces abrirá sus puertas en el número 37 de la Alameda, un edificio protegido del siglo XVIII que tendrá acceso también por Trinidad Grund. Viento a favor.