Lluís Pasqual: "Corresponde a Antonio Banderas darle el biberón al Teatro del Soho"

En un regreso esperado pero no por ello menos significativo, Lluís Pasqual hizo acto de presencia este jueves en el Teatro del Soho Caixabank. Lo hizo, tal y como quería, en el papel en que afirma sentirse ahora más cómodo: el de director de escena. Pasqual compareció junto a Núria Espert para presentar las funciones del Romancero gitano que podrán verse desde este viernes 14 hasta el día 23 en el mismo escenario de la calle Córdoba que él contribuyó a poner en marcha como director artístico, una labor a la que renunció tal y como dio a conocer el pasado 22 de enero apenas dos meses después de la inauguración del teatro. Preguntado al respecto, Pasqual se limitó a recordar el comunicado con el que hizo pública su dimisión y se reafirmó en la idea de la dirección del Teatro del Soho corresponde de manera natural a Antonio Banderas: "Es él quien debe darle el biberón", afirmó.

En su intervención, Pasqual negó cualquier tipo de desavenencia, desencuentro o conflicto con Banderas: "Sé que las buenas noticias no venden, pero lo siento, no traigo malas noticias. Todo se ha producido de manera amistosa y de mutuo acuerdo. No puedo añadir nada más. Esta es la verdad. Si no lo fuera, desde luego, no vendría ahora aquí a traer el Romancero gitano. Sólo voy a los sitios en los que sé que voy a ser bien recibido". Y, sobre su decisión de abandonar la dirección, aseguró que decidió tomarla una vez que Banderas tuvo claro que él mismo era el más indicado para tomar las riendas: "Antonio es un actor, por definición. Yo soy un director. Y a menudo los directores llegamos a saber lo que quieren los actores antes de que se den cuenta ellos mismos. Antonio me invitó a dirigir su teatro en un momento en que lo que a mí me apetecía era trabajar como director de escena, no como gestor. Decidí ayudarle a poner el Teatro del Soho en marcha pero, aunque él no lo sabía aún, le correspondía a él darle el biberón a su criatura.Y así ha sido". Insistió Pasqual en que la relación con Banderas es "magnífica" y admitió que hay en marcha un proyecto artístico que lo devolvería al Teatro del Soho como director de escena, sobre el que se limitó a apuntar: "Ya veremos si es un musical o no".

Eso sí, Pasqual dio buena cuenta de su "alegría" al volver al Teatro del Soho "y encontrarme con todo el equipo. Es verdad que apenas ha pasado un mes y medio desde que me fui, pero ha sido muy hermoso volver a encontrarme con todos ellos, con los que tan duro trabajamos para poner en marcha este proyecto". Sobre el Romancero gitano, explicó por su parte Núria Espert que el espectáculo, en el que la actriz combina los versos de Lorca con apuntes de su propia cosecha sobre su experiencia personal con la obra del granadino, "no es un recital de poesía ni un monólogo, sino un acto de amor. El público asiste a una hora de amor, de furia, de humor, de ternura, de la mano de Lorca". Representado ya en Italia y buena parte de Latinoamérica además de España, el Romancero gitano crece tras cada función "como una planta, regada por el amor del público bajo la inspiración de Lorca".