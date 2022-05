Lori Meyers y Zahara abren con fuerza la temporada estival en el Festival Oh, See! Málaga

Aunque quede un mes para inaugurar el verano, las altas temperaturas de estos días de mayo nos colocan de cabeza en la estación de las vacaciones, los festivales y los grandes conciertos al aire libre. Y el Oh, See! Málaga supone la entrada por la puerta grande en una temporada estival que quiere dejar atrás las restricciones del Covid para saborear la normalidad.

Con un lleno casi absoluto, los 15 conciertos programados en el Auditorio Municipal del Cortijo de Torres lo convertirán en el epicentro de la música nacional.

La fiesta comienza este viernes 20 de mayo a las 17:20 con el concierto de Mujeres. Esta banda de rock está considerada como uno de los mejores representantes de la nueva escena de garage que se está fraguando en España. Media hora antes se abrirán las puertas para recibir al público.

"El aforo reducido a 7.000 personas garantizará uno de los puntos claves de su primera edición: un festival sin colas, sin aglomeraciones y donde poder disfrutar de 24 horas de música en esta tercera edición en 2022", explican desde la organización.

A las 18:35 está prevista la actuación de la banda catalana Manel, en activo desde 2008 y que tocarán temas como L'amant Malalta, Tipus suite y La jungla, de su último EP de tres canciones publicado el pasado año. A las 19:45 le tocará el turno a Alizzz. El compositor, músico, dj y productor musical, que ha compuesto temas para grandes como C. Tangana o Rosalía, llega con su disco Tiene que haber algo más, lanzado en noviembre de 2021.

A las 21:20 se subirá al escenario la cantante y compositora Zahara. Irreverente y reivindicativa, hará sonar los temas de Puta, un disco lleno de letras directas a la yugular y sin tapujos. Quizás también toque algunas canciones de discos anteriores como Alienígena o Astronauta.

La artista jiennese dará paso al directo de los granadinos Lori Meyers y sus Espacios Infinitos. Durante casi dos horas (a partir de las 23:00), la veterana banda, icono de la música indie española, hará bailar al público con sus canciones nuevas y algún éxito anterior, que son muchos a lo largo de sus más de décadas en activo.

El divertido pop de los Varry Brava cerrará la primera jornada del Oh, See! Málaga con un concierto que empezará a la 1:00. En el directo del trío no faltará, al menos eso espera su público, el éxito Raffaella con el que se presentaron al Benidorm Fest y compitieron por ser seleccionados para representar a España en Eurovisión.

La jornada del sábado será aún más maratoniana, con nueve conciertos que comenzarán a las 14:00 con Karavana. Amatria, Cupido, Kiko Veneno, Ángel Stanich, Nil Moliner, Ginebras, Carolina Durante y Fangoria junto con Nancys Rubias completan el cartel.

Además, una decena de djs pincharán en la zona del Oh, See! Club y los niños tendrán su espacio Kids, para que los cuarentones con descendencia puedan acudir sin preocupaciones al festival. También habrá Zona Gastro para cuando el hambre apriete y se necesiten recargar energías.