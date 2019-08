Málaga también es indie

Existe una corriente musical que desde hace años está cobrando especial importancia en el panorama artístico nacional. Tanto es así que algunos ya lo conocen como el nuevo pop. Una cultura musical avivada por un boom de bandas emergentes que encontraron en los grandes festivales del país el lugar idóneo para mostrar su obra. Y es que la música indie es responsable en cierta manera de la explosión de ese fenómeno de los festivales. Carteles enormes que visitan todos los rincones de España, con un elenco de artistas muy variado. Un fenómeno que busca atraer al máximo espectro de público posible.

La capital de la Costa del Sol no ha sido una ciudad referente en esto de los festivales como lo pueden ser Madrid, Bilbao o Barcelona. Tras varios intentos para asentar un festival en la ciudad, Málaga consiguió el año pasado colocarse en el mapa de los festivales de música indie del país. Esto fue gracias al estreno del festival Oh, See!, organizado por la misma promotora que otros festivales de este tipo como el En Órbita de Granada. En su primera edición, la cita ya contó con artistas destacados de la escena de la música indie como Sidonie o Los Planetas.

Este año, la organización se propuso hacer crecer el festival, manteniendo el nivel del line-up, en el que repiten algunos que ya pasaron por el Cortijo de Torres el año pasado como La Casa Azul, y aumentando la duración un día más. El Auditorio Municipal albergará los días 13 y 14 de septiembre (viernes y sábado) un total de 16 actuaciones en un único escenario principal. El festival dio a conocer hace unos días los horarios de cada actuación. La primera banda en subir al escenario el viernes 13 serán Las Chillers, el heterogéneo estilo de los madrileños Morgan y el rock fresco de Despistaos y Sidecars, además del hip hop de C. Tangana o el pop electrónico de La Casa Azul.

La segunda jornada viene protagonizada por Love of Lesbian, 091 y Zahara. En el décimo aniversario del lanzamiento de 1999 (Warner, 2009), los de Santi Balmes han girado por teatros de todo el país con Espejos y espejismos, un espectáculo más íntimo y cercano con los seguidores de la banda de John Boy. Los catalanes se suman al festival, donde harán sonar sus temas más conocidos como Allí donde solíamos gritar o Bajo el volcán.

La cantautora Zahara, el folk de La M.O.D.A. o el sonido experimental de los malagueños Ballena completarán la oferta musical del sábado 14 de septiembre. Pero, sin duda, una de las confirmaciones más esperadas es la de los granadinos 091 que, tras su regreso en 2016 con Maniobra de Resurrección, la banda prepara ahora el lanzamiento del que será su primer disco de estudio desde 1996. La banda que colocó a Granada en el mapa de la música nacional traerá el toque de nostalgia al festival recordando sus grandes himnos como La Torre de la Vela o ¿Qué fue del siglo XX?

El festival cuenta con la zona Oh, Kids! Un espacio con talleres para los más pequeños

El Oh, See! Fest vuelve a apostar por el formato familiar, incluyendo en el plano del recinto la zona Oh, Kids!, un espacio con talleres y actividades dedicado exclusivamente a los más pequeños, de entre 4 y 12 años, para que los padres tengan una excusa menos para asistir al Oh, See! El festival, que logró el Sold out de la pasada edición, ya ha agotado las entradas para el sábado 14 y los abonos VIP. Las entradas para el viernes tienen un precio 34 euros + gastos y el abono general 49 euros + gastos. Málaga ya tiene su festival de música y parece que va para largo.