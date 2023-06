Málaga se reencuentra con los éxitos de Mecano en el musical 'Cruz de Navajas'

Toda una generación, los niños, adolescentes y jóvenes de los años 80 y 90, se sabían de principio a fin las letras de Mecano. Se colaron en las fiestas, no se pudieron levantar los lunes, se emocionaron con el cuento del hijo de la Luna, aprendieron a respetar una orientación sexual diversa con mujer contra mujer y se entristecieron, una y otra vez, con la historia de Pedro y María, esa pareja con el final más trágico posible cantada en Cruz de Navajas. El trío formado por los hermanos Cano y Ana Torroja fue un verdadero símbolo musical y su huella sigue marcada a fuego en el imaginario colectivo. Por eso, el musical que ha aterrizado este jueves en el Teatro del Soho Caixabank tiene todos los ingredientes para resultar un éxito de público en las funciones que tiene por delante hasta el próximo 25 de junio.

Durante tres semanas, 17 funciones en diferentes horarios y con precios por entrada que no superan los 50 euros se pondrán en escena para para hacer disfrutar al público de Cruz de Navajas, el último Mecano, un homenaje a una de las grandes bandas españolas de la historia del pop.

Cruz de Navajas, el último Mecano ha sido ya visto desde su lanzamiento por más de 300.000 personas. Se trata de un espectáculo musical que repasa y reinterpreta toda la obra creativa de Mecano. Pero van un paso más allá, ya que no sólo sonarán algunos de los mejores temas y canciones de la banda, sino que también el público podrá sentir y vivirlos a través de este musical, un homenaje que trasciende y rompe los formatos hasta ahora establecidos.

Con música en directo, 25 artistas con una gran trayectoria profesional cantarán y bailarán más de 30 canciones del mítico grupo. Eso sí, la tecnología es uno más en este escenario y cada una de las actuaciones contará con una puesta en escena única y original que dejará asombrado al espectador.

Como explicó el pasado 10 de mayo en la presentación en Málaga Gonzalo Pérez, CEO y productor del espectáculo, Cruz de Navajas, el último Mecano es “algo que no se ha hecho hasta ahora”. Entre un “viaje” y una mezcla de diferentes formatos, además de ser un espectáculo “peculiar que tiene humor y mala leche, pero no tiene una historia como tal” y eso es lo que los diferencia de otros espectáculos, según Pérez. En Cruz de Navajas no han buscado actores que interpreten personajes, sino que han creado personajes a partir del elenco elegido que está formado por personas “muy buenas” y “peculiares”.

Entre el reparto de este musical se encuentran Lieta Molinet, una de las cantantes más veterana con ocho años de experiencia en El Rey León; Mikel Herzog, semifinalista de La Voz, o jóvenes promesas como Mireia Orrit, la malagueña Lucía Bentabol o Laura Alcoba. A estos intérpretes les acompañará un elenco de bailarines de idéntica calidad.

En cuanto a las horas de las funciones, serán los miércoles y jueves a las 20:00, los viernes se retrasa hasta las 20:30, y el sábado habrá dos funciones a las 18:00 y a las 21:30 y los domingos a las 19:00.