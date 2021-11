Manuel Rivas: “Escribir es una forma de luchar contra la estupidez”

Campo a través, por fuera de la autopista trazada, abriendo nuevos caminos a cada paso, “tratando de ver aquello que no está bien visto”. Así transitó la charla entre Guillermo Busutil y el escritor y periodista gallego Manuel Rivas, que clausuró este jueves el ciclo Territorio Común de la Fundación Manuel Alcántara hablando de periodismo, de literatura, de cultura y también de ecología y activismo.

Para el autor, “el pensamiento siempre tiene que estar en convulsión, cuando aparece el conformismo se pierde el arte, el hecho de escribir, para mí, es una forma de luchar contra la propia estupidez”. Y subraya que poner en cuestión la “arquitectura, los principios que parecían que formaban esa identidad inamovible” es clave en su proceso creativo. Rivas defiende que “escribir es también un activismo”.

“La tarea de escribir, de pensar, la tarea periodística, es también una tarea ecológica, porque se trata de recuperar la raíz de las cosas”, comenta y apunta que “el oficio más antiguo del mundo no es la prostitución, como dice el tópico, sino mirar para otro lado”.

Para Rivas, “hay también enfermedades intelectuales como el virus de la desmemoria y el virus de la indiferencia”, algo que puede ser peligroso, además de triste. “Pasar por la vida, que es un milagro, que es una suerte, una odisea inefable, y ser indiferente es realmente una pena”, sostiene.

El autor gallego considera que hay “una especie de anestesia, una huida de la incomodidad” en la actualidad. “Pero, sin duda, lo peor es ser un mueble en la vida”, destaca. De ahí que la palabra clave que surja a continuación sea “conciencia”. “Si mandamos de vacaciones la conciencia podríamos pensar que tendremos menos problemas, pero creo que tendremos uno muy grave”, destaca el autor, que publicó el pasado año Zona a defender.

“Si se extinguen las especies, si hay una guerra contra la naturaleza, si hay calentamiento global, si las mujeres son maltratadas y decidimos mirar para otro lado, realmente tenemos un problema, no se puede estar en el mundo y dormir con la conciencia tranquila”, manifiesta.

Pero tampoco propone como plan de vida “estar infelizmente óptimo, como dice un amigo. Podemos pensar en nuevas formas de vida que nos resulten más placenteras, y hacerlo no de forma egoísta sino en términos de comunidad”.

En esta “guerra contra la naturaleza” establecida por el ser humano se necesita el activismo y es obvio, a pesar de su complicación, luchar por un decrecimiento del consumo. “Es difícil llevarlo a la práctica, pero somos conscientes de que hay que parar la locomotora”, señala. Cree que ha habido un proceso de toma de conciencia muy importante y que lo más significativo no son los discursos grandilocuentes sino las pequeñas victorias, como salvar un bosque o “leer un libro durante una hora”.

Rivas, que fue uno de los fundadores del Greenpeace español y de la plataforma Nunca Máis en la tragedia del Prestige, aboga por cambiar la perspectiva para hablar de otro tipo de abundancias. “La abundancia del tiempo libre, la creativa, la erótica, la abundancia de naturaleza o de cultura no pesa, no contamina, no nos hace daño, al contrario, lo mejor que pasa a la humanidad ocurre cuando se produce ese tipo de revoluciones en la mirada”, comenta Rivas. Y destaca: “los procesos de destrucción son muy rápidos pero no se puede aceptar la fatalidad del apocalipsis”. Habrá que tomar partido.