La Mari resucita Chambao: "Ya no me siento una impostora dentro de mi marca"

En 2018, María del Mar Rodríguez (Málaga, 1975), La Mari, decidió alejarse de Chambao para continuar su carrera en solitario, pero cinco años después ha decidido recuperar "una marca" con la que ya no se siente "una impostora", ha explicado.

"La reaparición como Chambao se debe a una conversación interna que he tenido a lo largo de todo este tiempo, y en la que ya no me siento como una impostora dentro de mi propia marca, porque al fin y al cabo Chambao es una marca, no un grupo, eso dejó de serlo en 2005", apunta la cantante.

Alejarse de Chambao no fue fruto de un día, sino de varias decisiones que comenzaron cuando se quedó sola frente al grupo que nació originalmente como un cuarteto junto a los primos Daniel y Eduardo Casañ y el productor Henrik Takkenberg, el que acuñó la idea de flamenco chill.

"Me quedé sola frente al proyecto, seguí haciendo discos hasta que me entró una crisis existencial. Empecé a tener un desencuentro conmigo misma, a no valorarme ni reconocerme, a creerme insuficiente para todo y para todos. Y al final me di cuenta de que esa exigencia me la estaba autoimponiendo yo misma, que nadie realmente me estaba exigiendo nada", cuenta.

Y en ese entendimiento, La Mari decidió "volver a casa": "Yo soy Chambao y me apetecía volver a la electrónica, al flamenco chill, a la música de mestizaje, que es lo que he hecho siempre", destaca.

La Mari será uno de los artistas que participará este verano en Brisa Festival, que vuelve en su tercera edición a beneficio de Cruz Roja. El festival tendrá actividades durante todo el mes de julio que terminarán en la Plaza de Toros de La Malagueta, los días 21 y 22 de julio, con el concierto de artistas como La Mari de Chambao, Macaco, Love of Lesbian, DePedro, Carlos Sadness, Shinova, entre otros muchos.

Vuelve en esta edición Brisa en tu Barrio, donde hasta ahora se habían reclutado bandas malagueñas para actuar en distintas barriadas de la capital. Este año a estas bandas malagueñas se les suman 15 del resto de Andalucía. En total serán 40 las bandas que actuarán en un evento que tiene como objetivo potenciar y dar visibilidad a estos artistas emergentes. Las bandas tocarán en diferentes escenarios repartidos por toda la capital, entre los que están el Auditorio Eduardo Ocón, Teatinos, Huelin o El Palo.