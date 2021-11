Marta Ribera: “En España todavía cuesta considerar que el actor de teatro musical es actor”

Marta Ribera (Gerona, 1971) ha formado parte del elenco de Cabaret, West Side Story, Grease, Jekyll & Hyde, Chicago y El jovencito Frankenstein, entre muchos otros títulos. En Company es Joanne, una mujer de carácter con la que también sabrá mostrar fragilidad.

–¿Cómo le llegó el proyecto?

–Me llegó hará casi un año, el pasado diciembre. Ellos habían hecho un workshop para elegir el reparto y me llamó Marc Montserrat, el director de producción, porque querían verme para una prueba. Me vine a Málaga, la hice y me cogieron, así que aquí estoy.

–Company apareció en un momento complicado para todo el sector...

–Sí. Antes del confinamiento estaba con el musical El jovencito Frankenstein de gira y después tuve que ponerme a dar clases. He estado codirigiendo y coreografiando un espectáculo con músicos en Gerona que se ha presentado en el Festival Temporada Alta, y estaba haciendo cosas de docencia. Era algo que me lo pedían mucho y siempre decía no. Ha sido el momento de darme cuenta de que podía tener también esta posibilidad.

–Compartir su experiencia como otra vía profesional...

–Eso es. Dar clases, mostrar y enseñar lo que he aprendido en estos 28 años que llevo trabajando. Lo de codirigir y coreografiar un espectáculo con músicos me ha abierto también otro camino por el que dirigirme cuando no esté sobre un escenario y me ha gustado muchísimo.

–¿El teatro musical pone una fecha de caducidad más corta para una actriz?

–No debería ser, hay muchas actrices de teatro musical en Broadway y en el extranjero como Chita Rivera, que tiene más de 70 años, ha hecho todos los musicales y ahí sigue, igual que Patti LuPone. Aquí en España es más complicado. Primero porque no hay tantas producciones. Y segundo, porque ser actor de teatro musical aquí no está considerado como en otros países. Somos un tipo de actor que canta, baila, interpreta, que en teoría sabemos hacer muchas cosas y somos multidisciplinares, pero aquí todavía cuesta considerar que el actor de teatro musical es actor.

–¿Existe esa barrera difícil de romper para hacer otro tipo de trabajos?

–Existe, cada vez menos, pero sí sigue existiendo esa barrera.

–¿Se considera el teatro musical un género menor?

–Es verdad que esto está cambiando, pero sí que hay mucho trabajo por hacer todavía. Llevo desde el año 1993 trabajando en musicales, he hecho veintitantas producciones y parece que empiezas siempre de cero. Y no hablo solo de mí, le pasa a todos mis compañeros.

–¿Qué le ha aportado, por el momento, este proyecto en el Teatro del Soho?

–Yo he trabajado mucho en esto, pero llegó un punto durante la pandemia que me planteé dejarlo. Ya lo había hecho antes, porque supone un esfuerzo terrible trabajar en una función de teatro musical. Muchas veces me he preguntado para qué tanto sacrificio. Pero entrar a formar parte de Company me ha venido con una madurez distinta, supone trabajar sobre el escenario pero desde otro punto. Y trabajar con Antonio Banderas te da una tranquilidad, una paz y una libertad tremenda. Yo no sé si éste será mi último musical, lo digo sinceramente porque cada vez lo veo más complicado todo. Así que voy a disfrutar esto al máximo y voy a aprender cada día de mis compañeros. Yo no soy ambiciosa y sin tener ambición he hecho todo lo que he hecho. Mi fórmula mágica ha sido trabajar, trabajar y trabajar. Y amar este mundo.

–¿Amar el teatro y sufrir con él?

–Sí, sufrir mucho y llorar mucho también, pero amar estar encima del escenario todos los días. Eso es lo que me importa más, no me gusta lo que envuelve al mundo del espectáculo. Me gusta estar ahí las dos horas y media que dura el espectáculo con el público. El público es lo que me da la vida y ponerme en la piel de otros personajes, vivir lo que no se puede en la realidad.

–¿El público hará un Company diferente al que se ha concebido en los ensayos?

–Posiblemente. Necesitamos ver la reacción de alguien virgen, que lo vea por primera vez. Porque todos los que estamos en el proyecto hemos visto los gags cincuenta veces y ya no es lo mismo. Yo creo que cada día va a ser una función nueva. Yo siempre vivo el personaje como si cada día fuera una cosa distinta. Me resulta muy difícil encajarme y hacer siempre la misma cosa, yo vivo con el personaje y cada día me dejo llevar por lo que siento de mis compañeros, por la energía que siento y recibo.

–¿Cómo es Joanne, su personaje en la obra?

–Es una mujer fuerte, echada para adelante. Siempre me toca hacer personajes de carácter. Pero todas las personas, según el momento, cómo y con quién estemos, somos de una manera o de otra. Somos humanos y seres sensibles. Y eso es lo que intento darle al personaje, que no sea una personalidad fuerte todo el rato, que tenga sus capas, sus momentos. A eso me ha ayudado mucho Antonio, porque tiene la misma forma de pensar que yo a la hora de trabajar los personajes. Si no es así te encuentras personajes estereotipados, algo que nunca me ha gustado. Me gusta ver la humanidad de los personajes.

–¿Y cómo ha sido trabajar con Antonio Banderas?

–Yo lo admiraba muchísimo y siempre lo he puesto como ejemplo. Porque es un actor de cine que ha logrado hacer teatro musical en Broadway y para mí eso significaba un exitazo. Trabajar al lado de una persona tan preparada ha sido un lujo. También ver su capacidad interpretativa. Él es un cantante que te llena cada nota, todo lo que sale de su boca está lleno de alma, algo que para mí es primordial.

–También se ha destacado la pasión que le pone a lo que hace...

–Sí, le pone mucha pasión y ha sido el hilo conductor, el catalizador de todas nuestras energías. Ha sido muy bonito trabajar con él. Es un niño. Me llevo muy bien con él por ese punto de niña que yo también tengo, salvaje, encima y fuera del escenario.

–¿Cómo van los nervios?

–Bueno, intento llevarlo bien, pero los nervios siempre están. Eso es lo bonito también.