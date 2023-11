Martin Parr, fotógrafo de Magnum, visita su obra en la exposición 'MálagaEXPRESS'

El Centro Andaluz de la Fotografía, gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha recibido al autor de 'MálagaEXPRESS', el fotógrafo de la Agencia Magnum Martin Parr, considerado uno de los fotógrafos más influyentes de las últimas décadas.

El británico acude a Málaga para conocer de cerca el montaje de su obra, un trabajo inédito que vio la luz el 23 de junio en el Museo de Málaga y que ha recibido hasta el momento casi 90.000 visitas. La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Gemma del Corral, y el director del Centro Andaluz de la Fotografía, Juan María Rodríguez, han acudido a la cita para arroparle.

Del Corral ha afirmado que 'la exposición permite mirar de otra manera nuestra ciudad, a su gente, sus costumbres, su gastronomía. Propone una mirada diferente, fresca y colorida, muy interesante tanto para el visitante como para el malagueño que se ve reflejado ante el espejo a través de la mirada de este fotógrafo que ha sabido captar con tanta fidelidad nuestro espíritu y personalidad".

'MálagaEXPRESS' es un mosaico de 104 imágenes inéditas donde Martin Parr (Surrey, Reino Unido, 1952) capta la vida de la provincia malagueña, analizando el comportamiento del ocio y el turismo y su relación con la identidad local.

Con este trabajo Parr incorpora a Málaga -y Andalucía- al gran puzzle global en el que viene analizando el comportamiento del ocio y el turismo y las tensiones entre estos y las identidades locales. El carácter inédito de la obra de Parr, considerado un renovador de la fotografía documental y presidente de la Agencia Magnum entre 2013 y 2017, y su realización expresa para la ciudad de Málaga, multiplican el valor cultural de esta exposición única acompañada de un divertido catálogo.

La muestra disecciona con humor los mecanismos del ocio, el turismo y el comportamiento de las clases medias en las sociedades contemporáneas, objetivos próximos a la realidad, los intereses y las inquietudes andaluzas, convirtiendo la obra de Martin Parr en una reflexión del máximo interés visual, cultural, y sociológico para Andalucía.

Rodríguez, director del Centro Andaluz de la Fotografía, ha destacado: "El autor localiza la identidad en un pastel como la 'loca', elemento principal de esta fotografía. Con su perspicaz mirada se detiene en elementos en los que no reparamos habitualmente, otorgando valor a lo cotidiano, como una mesa de boquerones en la pescadería o una reunión familiar".

El propio Parr ha afirmado sobre Málaga: "No es habitual encontrar en una ciudad la mezcla de visitantes locales con turistas. La ciudad ha ido cambiando y esto es algo que he intentado plasmar. La vida del malagueño y su modo de vida me resulta muy interesante".

'MálagaEXPRESS' constituye la primera acción del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía junto al Instituto Andaluz de Artes Plásticas y Visuales que está producida por el Centro Andaluz de la Fotografía en colaboración con la Fundación Martin Parr, la Agencia Magnum, y LaChrome.

El visitante encontrará además un montaje desenfadado que incluye una instalación con elementos playeros a modo de atrezzo escenográfico. La exposición estará abierta hasta el 30 de diciembre en el Museo de Málaga de 9 a 21 horas de martes a sábado, de 9 a 15 horas domingos y festivos, lunes cerrado. Los interesados pueden acceder a más información en www.centroandaluzdelafotografia.es