Mosma celebra en Málaga la música del audiovisual con bandas sonoras en directo y encuentros

La octava edición de Movie Score Málaga (Mosma), festival internacional de música del audiovisual organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura (Festival de Málaga), tendrá lugar del 12 al 16 de julio en una edición en la que además de conciertos habrá encuentros y mesas redondas con grandes compositores. Mosma 2023 celebrará cuatro conciertos dedicados a la música del audiovisual, cuyas entradas salen este martes a la venta (18.00 horas) en las taquillas del Teatro Cervantes e Internet a través de Uniticket (www.unientradas.es).

La directora general de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Susana Martín, y el coordinador artístico de Mosma, David Doncel, han presentado este martes la programación en el Teatro Cervantes. A la presentación también ha asistido Francisco Teva, gerente de la Orquesta Sinfónica de Málaga.

Así, aunque los conciertos están programados del jueves 13 al domingo 16, Mosma tendrá un aperitivo el miércoles 12 con la proyección del documental de Stephen Nomura Schible 'Ryuichi Sakamoto: Coda' en el Cine Albéniz (19.30 horas). Una cinta imprescindible sobre el recientemente fallecido compositor japonés.

La música en directo comenzará a sonar en Mosma el jueves 13 de julio en el Teatro Cervantes de Málaga (20.00 horas, precio único de las entradas 20 euros) con un concierto dedicado al terror en la música de cine que servirá de marco para la entrega del premio Mosma Maestro a Richard Band, invitado de honor y el mejor compositor de género para producciones de bajo presupuesto, en especial la productora Full Moon. También con la música de The Newton Brothers, los nuevos magos musicales del terror, para las producciones de Mike Flanagan como 'Misa de medianoche', 'La maldición de Hill House' o 'Doctor Sueño'.

Arturo Díez Boscovich y Joan Martorell dirigirán a la Orquesta Sinfónica de Málaga, que junto con el Coro de Cámara de Granada, interpretarán también la música de producciones españolas de la mano de Luc Suarez y La monja o Urubú, de Arturo Díez Boscovich.

El viernes 14 la jornada empezará en el Salón Rossini del Teatro Cervantes (11.00 horas, acceso libre hasta completar el aforo), donde habrá una mesa redonda para rendir homenaje a Ryuichi Sakamoto, uno de los más grandes y revolucionarios compositores de música para cine. Después de esta mesa redonda, también en el Salón Rossini (12.30 horas), volverán los encuentros con compositores, una seña de identidad de Mosma. En ellos, se hará un distendido recorrido por la vida, carrera y personalidad de nuestros invitados, terminando con una firma de discos enfocada a los coleccionistas de bandas sonoras. Esta primera cita será con The Newton Brothers.

Ya por la tarde en el Teatro Echegaray (20.00 horas), tendrá lugar el concierto Mosma Maestros - Ryuichi. El merecido homenaje a este creador artístico no podría completarse sin un concierto. Grandes compositores de música de cine del país, claramente influenciados por la obra del genio nipón, aportarán su especial interpretación de algunos de los temas más célebres de Sakamoto. Nani García, Xavi Capellas, Luc Suarez, Javier Bayón y Joan Martorell, todos ellos bajo la producción de Sergio de la Puente e interpretando sus propias recreaciones con la Movie Score Málaga Assemblé Orchestra. Este concierto tiene un precio único de 15 euros.

La mañana del sábado 15 tendrá una intensa actividad en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, donde se llevarán a cabo los encuentros abiertos al público con Carlos Colón y José Maria Mellado (10.00 horas); Richard Band (11.00 horas) y Diane Warren (12.30 horas). A las 20.00 horas volverá al Teatro Cervantes para vivir 'Un viaje alucinante', concierto dedicado al género fantástico en la música de cine y en el que entregaremos el premio Mosma Maestro a Carlos Colón y José María Mellado, pioneros en la música de cine y directores de los antiguos Encuentros de Música de Cine de Sevilla.

La Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro de Cámara de Granada, dirigidos por Isabel Rubio, nos deleitarán con las composiciones de Jerry Goldsmith, John Williams, Bruce Broughton, James Horner, Simon Franglen, Richard Band, Natalie Holt y Murray Gold. Así, podrá disfrutarse de la música de nuestros invitados, de series de TV como Loki y Obi Wan de Natalie Holt o Doctor Who de Murray Gold y las producciones fantásticas de serie B d e la Full Moon en los ochenta y noventa compuestas por Richard Band. O partituras de grandes producciones presupuestarias como Avatar: The Way of Water de Simon Franglen. El precio único del concierto es de 20 euros.

El domingo 16 habrá encuentros con Simon Franglen (11.00 horas, salón Rossini, entrada libre hasta completar el aforo) y Natalie Holt y Murray Gold (12.30 horas). Por otra parte, a las 20.00 horas, el concierto Mosma Maestras: Diane será la gran clausura de esta edición en el Teatro Cervantes en una velada dedicada a la música de Diane Warren, que recibirá el Premio MOSMA Maestra. Las entradas para este concierto tendrán un precio único de 20 euros.

La propia Diane Warren y la Orquesta Larios Pop del Soho, dirigida por Arturo Díez Boscovich, harán un recorrido musical por la rica y larga carrera de la compositora estadounidense, con una adaptación musical de los hermanos Ferrando que convertirá este concierto en una experiencia única e irrepetible. Warren ha recibido catorce nominaciones a los Oscars de Hollywood y el Oscar de Honor este mismo año. Ha ganado dos Globo de Oro, un Grammy, un Emmy y tres premios Billboard. Fue incluida en el Salón de la Fama de Compositores y recibió una estrella en el Paseo de la fama de Hollywood. Alguna de las mejores baladas de la historia del cine tiene su firma.