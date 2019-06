Los músicos de la Orquesta Filarmónica de Málaga trasladan al jueves la decisión última sobre la huelga

La decisión última respecto a la huelga anunciada por los músicos de la Orquesta Filarmónica de Málaga para los próximos jueves 20 y viernes, 21, en coincidencia con los últimos conciertos de la temporada de abono, se adoptará definitivamente el mismo jueves 20, antes del ensayo general convocado para la mañana de este día. Así lo confirmaron fuentes del comité de empresa, quienes señalaron que el Sercla convocado para este lunes quedó finalmente aplazado hasta el jueves, cuando se celebrará la reunión de conciliación en la que debería dilucidarse si la huelga se lleva a cabo o no. Mientras tanto, el mismo lunes, tenía lugar en el Teatro Cervantes la presentación de la próxima temporada de abono a cargo del alcalde, Francisco de la Torre; el secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, Fernando Francés; el gerente de la OFM, Juan Carlos Ramírez; y el director titular de la orquesta, Manuel Hernández Silva, quien afronta la que será su última temporada al frente de la misma. Además, la presentación sirvió para acoger el debut de la nueva concejal de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, presente en el acto.

Con respecto a la convocatoria de huelga, Juan Carlos Ramírez señaló dos cuestiones criticadas por el comité de empresa "que resultan cuanto menos difíciles de entender: la ausencia de una línea artística y un caos administrativo. Y es difícil de entender cuando contamos ya con la programación de las dos próximas temporadas y cuando, a día de hoy, la Orquesta Filarmónica de Málaga cuenta con más abonados que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS)". Ramírez insistió en relación a las reclamaciones de los músicos que "no se ha vulnerado aquí el derecho de los trabajadores, empezando por la evidencia de que no hay horas extras. Ni se ha vulnerado tampoco ningún punto del convenio colectivo". Criticó Ramírez, en cambio, "que nadie se haya dirigido a nosotros en estos cuatro últimos meses, sólo para enviarnos la convocatoria de huelga. Estamos ahora en pleno periodo de negociación y vamos a hacer todo lo posible para que la huelga no se lleve a cabo, pero lo que no podemos hacer es tener una orquesta insostenible, porque eso sería pan para hoy y hambre para mañana." Respecto a la financiación, Ramírez recordó que la OFM lleva "años afrontando recortes presupuestarios por parte de la Junta de Andalucía. En su momento presentamos una proposición de Ley para que se equipararan los presupuestos de las orquestas andaluzas, pero lo que encontramos fue que al resto de orquesta se les subía la financiación un 10% mientras que nuestra subida se quedaba en un 5%, lo que únicamente pudimos corregir a través de un acuerdo de Gobierno en el consorcio". En todo caso, el gerente señaló en que la orquesta no arrastra deudas y que su situación se encuentra actualmente saneada.

Fernando Francés quiso aclarar la cuestión de la financiación de las orquestas justo mientras en Sevilla la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, confirmaba en Sevilla las ayudas extraordinarias para la ROSS y la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) dada la delicada situación económica que atraviesan: "El anterior consejero de Cultura anunció en 2017 una inversión de 700.000 euros para saldar la deuda de la Orquesta de Sevilla, pero lo cierto es que quedaban otros 1,7 millones pendientes. La situación de la OCG es igualmente muy complicada y nuestra prioridad ahora es salvar estas orquestas. No se trata de una financiación extraordinaria, sino de una ayuda para paliar las deudas. La OFM cuenta el segundo presupuesto más elevado de las orquestas de Andalucía, y proporcionalmente, a tenor del número de músicos, sus presupuestos son aún más ventajosos. A día de hoy, gracias al trabajo de su gerente, es una orquesta con superávit. Y su programación artística es de un gran nivel, al que ya querrían aspirar muchas orquestas. Así que no vemos razones para sostener esta huelga. La mayor preocupación debería ser ahora que el director artístico que suceda a Manuel Hernández Silva sea el mejor posible".

En cuanto a la programación para la temporada 2019/2020 de la OFM, el ciclo rendirá homenaje a Beethoven en su 250 aniversario con la interpretación de sus nueve sinfonías, sus cinco conciertos para piano y orquesta, su concierto para violín y orquesta y su Triple concierto, además de diversas oberturas y otras partituras del genio de Bonn y de obras de otros compositores como Hindemith, Ravel, Elgar y Debussy. La nómina de directores invitados incluye a Pablo González, Maximiliano Valdés, José Luis Gómez y Virginia Martínez, mientras que entre los solistas destacan los violinistas Svetlin Roussev y Angelo Xiang Yu (con sus respectivos Stradivarius), el violonchelista Asier Polo y el pianista Josu de Solaun. Para el Ciclo de Cámara que volverá a acoger el Museo Picasso destacan el recital al piano de Pedro Halffter y el concierto del Cuarteto Quiroga, mientras que el ciclo La Filarmónica Frente al Mar contará en la tarima con los directores malageños Arturo Díez Boscovich y Salvador Vázquez, además del estreno de obras inéditas de Emilio Lehmberg.