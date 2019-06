CCOO ha convocado la huelga en la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) los días 20 y 21 de junio para denunciar, entre otros asuntos, "la falta de presupuesto por parte de la Junta y de las irregularidades en el concurso para elegir al director". Además, el sindicato ha advertido de que "si no hay un acercamiento en el Sercla el próximo 17 de junio, no descartan la realización de más movilizaciones". Así lo informaron en rueda de prensa el responsable de Medios de Comunicación, Artes, Cultura y Deporte en la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía, Pedro Corriente; la secretaria de Acción Sindical en la FSC de CCOO de Málaga, Inmaculada González, y el presidente del Comité de Empresa de la OFM, Albert Reig, acompañado de otros componentes de esta orquesta.

La convocatoria de huelga se establece para los días 20 y 21 de junio, cuando están previstos los dos últimos conciertos de la temporada de abono, en horario de 11:00 a 14:00 y de 20:00 a 23:00.

Los mismos portavoces explicaron que la huelga se declara para, entre otros motivos, "exigir que las instituciones que gestionan el consorcio se comprometan en sus presupuestos a aportar las cantidades necesarias para que se pueda afrontar la actividad artística con su plantilla al completo y sentar las bases para que el proyecto siga creciendo hasta los niveles de su creación, permitiendo así recuperar también las plazas amortizadas". De igual modo, consideraron necesario que se anule el concurso para director artístico "por no tener en cuenta la opinión de los músicos, así como por no respetar el convenio colectivo en su artículo 55, y por la falta de transparencia para conocer a las candidaturas presentadas".

También exigieron que la entidad "rectifique" el procedimiento de contratación tras la adjudicación de una plaza para solista de violines primeros de Marina Peláez Romero y la conversión de su contrato en indefinido fijo, como el del resto personal de la orquesta; al tiempo que agregaron que "es necesario que se invite de manera permanente al presidente del comité de empresa a las deliberaciones del Consejo de Administración".

Por otro lado, criticaron los "reiterados incumplimientos" del convenio colectivo. En este sentido, señalaron que la comisión de seguimiento del convenio colectivo "no cumple con su periodicidad". También criticaron que "se les ofrece solamente el plan de ensayos fuera de plazo y en alguna ocasión hasta se reparten partituras durante el ensayo, se mantiene al personal realizando funciones para las que no poseen las titulaciones exigidas, y se contrata temporalmente por un año cuando se debería contratar indefinidamente con período de prueba". Por último, aseguraron, además, que "se mantienen situaciones en fraude de Ley y para las promociones y accesos en el personal no artístico no se aplican siempre el principio de igualdad, merito, capacidad y publicidad, se incumplen las condiciones ambientales en su totalidad y el personal tiene que exigir constantemente que se cumplan las condiciones de temperatura y luminosidad".