La Noche en Blanco en Málaga: odisea para no dormir

Que el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, se celebrara este año en sábado pintaban la ocasión calva para hacer coincidir la efeméride con la Noche en Blanco. Así que dicho y hecho: la cita multicultural idónea para los más noctámbulos tendrá este sábado en su duodécima edición, bajo el lema La vuelta al mundo elegido por suscripción popular y, eso sí, con el horario adelantado: en esta ocasión, las primeras actividades comenzarán a las 19:00 y habrá que dar de mano a la 1:00, una hora antes de lo acostumbrado. Por lo demás, la programación bate un nuevo récord con cerca de doscientas propuestas a celebrar en ochenta espacios de la ciudad, lo que invita a esperar otro récord en lo que a afluencia se refiere. Aunque los museos, como suelen, tendrán un especial protagonismo con sus jornadas de puertas abiertas, la Noche en Blanco se distribuye en sus ejes temáticos más reconocidos (artes escénicas, intervenciones al aire libre, música y danza, visitas especiales, actividades infantiles y otras convocatorias) con un criterio esencial de acumulación: al cabo, el aquelarre ya ejerce por sí solo suficiente atractivo como modelo de ocio familiar sin necesidad de convocar nombres de eso que llaman primera fila para invitar a propios y extraños a darse un garbeo y participar en el asunto. Lo que sigue es un (somero) apunte de opciones para todos los públicos, más o menos.

Arte y museos

Los principales museos de Málaga abrirán sus puertas de forma gratuita y hasta la madrugada a mayor gloria de la sinergia Noche en Blanco / Día de los Museos: el Museo del Patrimonio Municipal, el Museo Carmen Thyssen, el Museo de Málaga, el Museo Picasso, la Fundación Picasso Casa Natal, el Centro Pompidou, el Museum Jorge Rando, el Museo del Vidrio y el Museo del Automóvil, entre muchos otros, brindarán así sus colecciones y exposiciones temporales, además de programas de visitas guiadas, talleres y otras propuestas. Especial atención, por la novedad, entraña la exposición Make something different. La gran corriente pop del siglo XXI, que se inaugura este jueves en la sede del CAC Málaga (fuera de la programación del CAC, cuya nueva gestión sigue pendiente de adjudicación) y que reunirá obras de Mark Ryden, KAWS, Javier Calleja, James Jarvis, ErikParker, Hajime Sorayama y Keiichi Tanaami, entre otros.

Artes escénicas

Las visitas teatralizadas en la Fundación Picasso Casa Natal son todo un clásico de la Noche en Blanco y volverán a tener lugar este sábado, además de diversas representaciones que se llevarán a cabo en centro sociales y vecinales de titularidad municipal organizadas por el Área de Igualdad. El Ateneo acogerá la proyección de un documental sobre el Circo del Sol, aunque seguramente la iniciativa teatral más interesante tendrá lugar en el IES Vicente Espinel de la calle Gaona, donde el grupo de teatro de alumnos del centro representará en varios pases cuatro piezas breves de José Luis Alonso de Santos (entre otras actividades que acogerá el instituto).

Intervenciones urbanas

Las intervenciones artísticas a pie de calle constituyen la seña principal de la Noche en Blanco y en este 2019 el quid ha salido reforzado. Como en anteriores convocatorias, la conquista del espacio abierto tendrá su eje en la Plaza de la Marina, donde a partir de las 22:15 se desplegará un evocador teatro de sombras a modo de salida de la estación y donde, algo antes, a partir de las 21:30 (y en varios pases), la compañía Ciudadano Kien servirá en bandeja su espectáculo Flotados, protagonizado por un piano colgante de ocho metros. Pero la Noche en Blanco tendrá su pistoletazo de salida a las 19:00 en la calle Molina Lario, con una intervención en la que los visitantes podrán recorrer de manera virtual diversos paisajes malagueños; mientras tanto, la calle Larios quedará en manos de los estudiantes de la ETS de Arquitectura con Cities in the air: si habitualmente en la primera arteria toca mirar hacia arriba en lo que se refiere a la Noche en Blanco, esta vez corresponderá admirar los skylines de algunas de las ciudades emblemáticas del mundo, que ejercerán así de troquelados cosmopolitas. El núcleo Marina / Larios / Molina Lario concentrará de hecho la mayor parte de las intervenciones programadas, con grafitis, globos y arte en arena. Sin embargo, para ver las Derivas utópicas, también a manos de alumnos de Arquitectura, habrá que plantarse en el Muelle Uno. También habrá intervenciones viajeras en el Museo Revello de Toro y el Museo del Automóvil. Que no se diga.

Música y danza

Sin los conciertos de relumbrón que antaño conferían caché a la Noche en Blanco, la contribución musical se proyecta para la nueva convocatoria más como un cúmulo de experiencias a compartir en aforos accesibles. Si el concierto de gospel del año pasado en la calle Alcazabilla fue una de las actividades más demandadas, este sábado se repetirá la fórmula de la mano del Coro Hoy es Tiempo, a partir de las 21:30 en varios pases, con el Teatro Romano como telón de fondo. Tampoco conviene perderse la actuación del Coro Spiritum Vitae en la calle La Serna, ni mucho menos el concierto que la orquesta Concerto Málaga (otro gancho imprescindible de la Noche en Blanco) ofrecerá al fresquito en el Patio de los Naranjos de la Catedral a las 23:00. Habrá conciertos para todos los públicos y con temática viajera en la Plaza del Obispo, el Patio de Banderas del Ayuntamiento, el recinto Eduardo Ocón, el IES Nuestra Señora de la Victoria, el IES Gaona, la estación de Metro de El Perchel, la Peña Juan Breva y la Plaza del Carbón. Pero ya que estamos, resulta de gran interés el concierto del Jazzinho Para Ela Quartet, a mayor gloria de Antonio Carlos Jobim, en la Sala María Cristina a las 21:30; así como Chamana, el homenaje transatlántico a Chavela Vargas que tendrá lugar en la Estación Marítima (Muelle Heredia) con varios pases a partir de las 20:00. Y en lo que a danza se refiere, el Museo Carmen Thyssen acogerá a partir de las 19:50 el espectáculo Mujeres bailando por el mundo. Si de viajar se trata, al cabo, lo mejor será partir cantando para hacerlo más llevadero.

Visitas extraordinarias

Además de sus exposiciones y visitas guiadas, los museos figuran en el apartado de visitas y actividades extraordinarias con otras propuestas añadidas, al igual que la plana mayor de los centros e instituciones culturales de la ciudad. Pero ya se sabe que la Noche en Blanco ofrece la oportunidad ideal para formalizar una visita nocturna a, por ejemplo, el Cementerio Inglés, el Cementerio de San Miguel, los Astilleros Nereo, La Cónsula, el Polo Digital (donde proponen una visita inmersiva al Museo del Prado y una Vuelta al mundo en 80 videojuegos), el entorno comercial de La Brecha (donde se celebrará una exposición de artesanías del mundo) y otros rincones con encanto. Este año los amantes de la astronomía están de suerte con la instalación del planetario portátil Astroándalus en la Plaza de la Merced (es necesaria inscripción previa en info@astroandalus.com), el gigantesco planetario virtual Aula del Cielo en la Plaza Alemania (también hay que inscribirse previamente en secretaria@auladelcielo.es) y la jornada de puertas abiertas, observación lunar incluida, en la Sociedad Malagueña de Astronomía (C/ República Argentina, 9).

Nochecita en Blanco

Las actividades propuestas para los más pequeños se concentran especialmente en el Soho. El leit motiv de La vuelta al mundo ofrece un montón de posibilidades para poner a prueba la imaginación infantil, así que en la calle Tomás Heredia los más intrépidos podrán dar la vuelta al mundo en zeppelin con las canciones de Lena Bu o practicar diversos juegos del mundo, mientras que el Hotel Room Mate Valeria ofrecerá interesantes actividades musicales para niños con necesidades educativas especiales (con inscripción previa en eventos@azulazafatas.com). Habrá más vueltas al mundo virtuales en la calle Molina Lario, otras de carácter más analógico en el Paseo del Parque (de nuevo hará falta inscribirse previamente en amsolis@malaga.eu) y participar en el taller para conocer el mundo a través de la historia de la ciudad en el Museo de Málaga (con inscripción previa requerida en visitas.museomalaga.ccul@juntadeandalucia.es). En El Perchel, además, se podrá viajar por los cinco continentes de la mano de los clicks de Playmobil o de Tintín y Milú. El no va más.

Otras actividades

Por si fuera poco, la Agrupación de Cofradías ha organizado una Magna Cofrade (inscripciones en reservas@magnacofrade.com). Y siempre se puede visitar el Complejo Arqueológico de La Araña (direccion@complejohumo.org). Hay, como siempre, para todos.