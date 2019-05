EL Comité de Empresa de la Orquesta Filarmónica de Málaga ha querido responder este martes al comunicado distribuido por la Gerencia de la institución como respuesta a su vez de la carta abierta que los músicos de la agrupación leyeron y compartieron con el público en el concierto del pasado jueves 23 celebrado en el Teatro Cervantes. Y lo ha hecho con una misiva al Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga a la que ha tenido acceso Málaga Hoy y en la que los firmantes insisten en su postura, fundamentalmente en la reclamación de la ampliación de la plantilla y la recuperación de las plazas amortizadas: "Tantos años de minoración presupuestario han dejado suficiente mella para que la situación se arregle cuanto antes. Nos alegramos de que se aprobara la Proposición No de Ley [relativa a la financiación de las orquestas andaluzas], y si no hubo reclamaciones por parte de los comités fue debido a que la OFM había adecuado la plantilla al presupuesto, a petición del gerente. En los años anteriores a la minoración se acumularon remanentes presupuestarios escandalosos que no demostraban ninguna necesidad de pedir más aportaciones. Sin embargo, sí pedimos recuperar las plazas amortizadas, que era la mejor forma de pedir el aumento de la aportación".

Los músicos reconocen "que la situación financiera es la mejor de las orquestas andaluzas", pero advierten de que "lo único reconocido a nivel nacional es que solamente la OFM ha recortado su plantilla", una coyuntura en la que "tampoco ofrecer contratos de interinidad debería sustituir en ningún caso la oportunidad de convocar plazas". El comunicado llama la atención sobre la situación de los músicos de la orquesta ("Tenemos un horario totalmente cambiante y unos salarios que, por poner un ejemplo, son inferiores a los de la Banda Municipal") y apunta que "parece sensato pensar que si plantilla es la adecuada a la carga de trabajo [tal y como argumentó la Gerencia], se debería aumentar esta última tras recuperar las plazas perdidas".

Los músicos argumentan que si se recuperaran las plazas perdidas "podría aumentarse la carga de trabajo"

En cuanto al discutido proceso de selección del director titular que sustituirá a Manuel Hernández Silva al término de la próxima temporada, el Comité afirma que "no es lógico que la apuesta por el talento español permita presentarse a un candidato de la UE y no a uno de Latinoamérica. El talento nunca ha tenido fronteras. Mencionar los idiomas de otras comunidades autónomas de España permite sospecha que ya se piensa en algún candidato concreto". En cuanto a las condiciones del local de ensayo, los músicos se preguntan si vale la pena contratar a una empresa "para mejorar una sala que tiene su principal problema en el reducido espacio: ¿Merece la pena invertir ese dinero si en un máximo de dos años vamos a tener una sala nueva en los antiguos comedores universitarios, y que también se tiene que invertir en su reforma?"

Por último, en cuanto a las últimas audiciones, "la OFM ha seguido estrictamente los procesos emanados de la Invertención, pero sólo después de cometer el error de no hacer una convocatoria pública de empleo. El hecho de tener que repetir la convocatoria de audiciones de la plaza de solista de violines primeros corrobora el desatino", apuntan los músicos, que exigen "que nuestra compañera Marina Peláez conserve su plaza indefinidamente".