Pablo Alborán arranca este sábado en Marenostrum Fuengirola su gira 'La Cu4rta Hoja'

El cantante malagueño Pablo Alborán presentará este sábado, 20 de mayo, en Marenostrum Fuengirola su nuevo álbum La Cu4rta Hoja, arrancando así la gira con la que este 2023 recorrerá el país. Acompañado de voz, guitarra y piano, el artista romántico por excelencia regalará a los asistentes una noche mágica en el recinto fuengiroleño situado a los pies del mar Mediterráneo.

A lo largo de su trayectoria, Pablo Alborán ha colaborado con cantantes de nivel internacional en la creación de canciones que pasarán a la historia musical como: 'El Mismo Aire', con Camilo; 'Contigo', con Sebastián Yatra; 'Rayando el Sol', con Maná; y otros artistas de la talla de Alejandro Sanz, Jess & Joy, o Piso 21.

El 20 de mayo de 2023 será una noche donde la voz en directo de Pablo Alborán llevará a Marenostrum los temas de siempre junto a sus últimos sencillos, como 'Carretera y manta'. La cuarta hoja es su sexto álbum de estudio, con Paco Salazar implicado en labores de producción.

Como primer avance estrenó la canción Llueve sobre mojado con Aitana y Álvaro de Luna como invitados. Dan continuidad Soy capaz, Castillos de arena, para una telenovela argentina y candidata al Grammy Latino 2022 a la mejor grabación; Carretera y manta, sobre "la suerte de tener unos amigos que te ayudan a superar malos momentos"; Viaje a ningún lado con Carín León; Amigos con Maria Becerra; y Ave de paso con Ana Mena.

El cómico Ángel Martín el viernes

La noche de antes, la del viernes 19 de mayo, el cómico motivacional Ángel Martín pisará por primera vez las tablas del ciclo de conciertos y lo hará con su show 'Punto Para Los Locos'. Su actuación tendrá lugar en el escenario Fundación Unicaja/castillo Sohail donde el espectador podrá disfrutar de la comedia en un formato boutique, protegido sonora y visualmente por las murallas del recinto.

En este show, el cómico intentará que el público se dé cuenta de que lo único que nos diferencia no es si estás o no loco, sino a qué volumen están en tu cabeza las voces de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia, etcétera. Durante su espectáculo mostrará a los asistentes que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedas evitar burlarte de ella y poner en el marcador otro "punto para los locos".