Pablo Alborán lanza este jueves su nuevo single, ‘Si hubieras querido’

El cantante y compositor malagueño Pablo Alborán lanza este jueves Si hubieras querido, primer single de adelanto de su nuevo disco, Vértigo. Si hubieras querido estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de las 19:00 (hora española) y abre el camino para el que promete ser un nuevo éxito discográfico del artista, habitual en la cima de las listas de ventas.

En una entrevista concedida a la revista GQ, Pablo Alborán se refería así recientemente a su nuevo trabajo: “El disco se llama Vértigo porque es como una suerte de terapia, para el que lo hace y para quien lo escucha. Para desahogarme de amores del pasado, o para desear cosas positivas para mí y los demás. Me he centrado mucho en hablar de cosas cotidianas, como el escuchar las llaves a través de una pared, revisar un correo… En este disco es todo al revés de como lo venía haciendo hasta ahora, todo es más crudo, la voz está como si te la estuvieran cantando justo delante, no hay casi tratamiento. Si estoy contando cosas bonitas, cuanto más limpio esté todo más directo va a ser, más cercano. Todo nace de una libertad brutal por parte de mi discográfica (Warner), no me han pedido nada hasta que terminé las canciones y las produje. El proceso ha sido escribir como siempre he hecho, como un desahogo, escribiendo sobre lo que veía, sobre algo que sale en televisión, lo que sentía, historias que quiero vivir”.