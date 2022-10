Raúl Durán y María del Mar Suárez 'La Chachi', el talento más próximo en Danza Málaga

Cuando el verano se acaba y se asienta la programación de la nueva temporada en los teatros municipales, los escenarios del Cervantes y el Echegaray se llenan de danza. El festival Danza Málaga 2022, que comenzó el pasado 18 de octubre, acogerá 31 funciones de 17 espectáculos hasta el 30 de diciembre. Y, entre ellos, brillarán con especial intensidad las propuestas malagueñas.

Esta semana llegan dos ejemplos. El miércoles se estrena lo último del sevillano, aunque "malagueño adoptado", Raúl Durán, una obra titulada Merak. Y el viernes se podrá ver por primera vez en Andalucía la arriesgada Los inescalables Alpes, buscando a Currito de María del Mar Suárez La Chachi. Ambas en el Teatro Echegaray.

María José Casado, María Moguer y Raúl Durán se suben al escenario en Merak. Un problema de última hora ha dejado fuera del montaje a la cuarta bailarina y el coreógrafo ha tenido que adaptar el espectáculo a sus tres personajes definitivos.

"La pieza Merak habla de las cosas más pequeñas y simples, de los conceptos sensitivos y sensoriales más minúsculos, de esa brisa o ese olor a césped recién cortado que provocan placer, pero a los que quitamos importancia por una cuestión de rutina", explica Durán en su pausa del ensayo general. "En un mundo rodeados de noticias muy trágicas y negativas, lo que pretendo con este espectáculo es que la gente se deje llevar por el movimiento y la puesta en escena y que disfrute, que el público pueda despreocuparse y gozar de lo que tiene ante sus ojos", agrega.

Durán, que ha trabajado como bailarín en diferentes compañías, tuvo en 2018 la oportunidad "de crear algo mío" para el Málaga Danza de ese año y fundó su propia compañía. Desde entonces, cada dos años estrena montaje en este ciclo que ofrece una buena plataforma para mostrar el talento local.

Debutó con Cuerpo-escombro en 2018, una crítica social a la tiranía de la imagen, al juicio sobre la persona a partir de su apariencia física. En 2020 regresó con Ikigai, "que trata sobre el amor en relación a diferentes personajes que tienen distintas visiones y opiniones sobre él", comenta el coreógrafo.

"Una de las premisas que siempre me impongo para crear es estudiar el tema en lo relacionado a las artes, a la pintura, a la escultura... y tener una mesa de trabajo e investigación", apunta el artista. "En base a eso, la estructura que luego creo prefiero que sea un concepto, damos libertad al público para interpretar lo que ve según sus vivencias y creencias, queremos que el medio de expresión corporal tenga vía libre para ser acogido de forma distinta por cada persona del público", añade Durán.

Y subraya que trabaja "el teatro danza pero no busco una narrativa, muestro mi forma de ver las cosas de una forma abierta a que el público se deje llevar y que lo entienda desde su perspectiva, no me gusta acotar, poner límites".

Raúl Durán y su Merak estarán este miércoles a las 20:00 en el Teatro Echegaray. "Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de estrenar", asegura.

María del Mar Suárez 'La Chachi'

La danzaora y coreógrafa malagueña María del Mar Suárez La Chachi presentará por primera vez en Andalucía su espectáculo Los inescalables Alpes, buscando a Currito, premio al Mejor Espectáculo en los Premio Godot y Espectáculo recomendado por la Comisión de Danza de Redescena 2022. La obra se estrenó hace un año en el Festival de Otoño de Madrid.

"Es un tipo de propuesta en la que estoy por primera vez en escena experimentando estas nuevas narrativas, no es un espectáculo convencional, no lleva una columna dramatúrgica clásica, es creación en tiempo real, es una improvisación de una hora sobre un cuerpo que peregrina, parto desde el suelo, hasta que conquisto la vertical y la premisa es un cuerpo que no se para", explica su creadora.

La Chachi batalla con el cansancio en cada función y logra, gracias a dos años de entrenamiento, bailar media hora de rodillas. "Físicamente es muy exigente, la premisa es un cuerpo que se cae y se levanta, que vuelve a caer y se levanta, puede que hablemos de la búsqueda del amor, pero también de cómo se levantan las madres cada mañana o de la batalla artística a la hora de luchar contra el mercado, cada persona del público conecta de una forma muy personal, el viaje es colectivo, del público, de los músicos, del coro y mío", señala la bailaora.

También afirma que "no es un espectáculo amable porque no busco la belleza, ni en el discurso, ni en mi cuerpo, que llega a un estado de desesperación, de delirio, entre un monstruo y un rezo, es como querer implorar la insatisfacción humana que nos acompaña". La Chachi destaca que su disciplina y su género es el flamenco "pero mi forma de expresarme está ligada a las nuevas dramaturgias, a las artes vivas, parte de ahí".

Después de varias funciones en Madrid el pasado año, tras su paso por su ciudad natal, volverán al Festival de Otoño y luego estarán en el Teatro Central en marzo. "Es muy complicado abrirse hueco cuando estamos situados en los bordes, el mercado está muy centralizado en Madrid, estamos sacando la patita ahora, pero llevamos mucho tiempo trabajando en Málaga y haciendo maravillas, pero nos ha costado mucho pasar la franja de Despeñaperros", considera. Más aún, destaca, cuando se trata de danza que normalmente tiene menos hueco en la programación de los teatros.

En el escenario desde los cuatro años, La Chachi fundó su compañía en 2017. "Me han acompañado bendiciones, con mi primer espectáculo recibí cuatros premios y con eso se abrieron muchas puertas, va lento pero creciendo, cada vez estamos en lugares de exhibición más importantes relacionados con las artes vivas", concluye. El viernes a las 20:00 en el Echegaray será el reencuentro con su ciudad.