Ya está aquí: La Térmica acoge desde este jueves y hasta el 15 de septiembre la exposición Banksy. The art of protest, una propuesta que reúne más de cuarenta obras del primer referente mundial del arte urbano entre serigrafías, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías, expuestos en su mayoría por primera vez en España y procedentes en su integridad de coleccionistas privados. La presentación de la muestra tuvo lugar este jueves con el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado; el director de La Térmica, Salomón Castiel; el director de la firma colaboradora Sold Out, Rafael Giménez; y el comisario y coleccionista Alexander Nachkebiya. The art of protest toma el relevo de la exposición Banksy. Genius or vandal?, que congregó a más de 600.000 visitantes en Moscú, San Petersburgo y Madrid.

Sobre la peculiaridad que entraña una exposición dedicada a Banksy, emblema del arte urbano y conocido por sus intervenciones al aire libre en todo el planeta, Nachkebiya explicó que las piezas reunidas en la muestra fueron adquiridas en su día por los coleccionistas en exposiciones y a través de la empresa creada por el propio Banksy para la comercialización de sus obras y posteriormente cedidas para la muestra: "En ningún momento hemos arrancado nada de las paredes", afirmó. El comisario admitió que Banksy no ha participado en la organización de la exposición "porque nunca participa en proyectos ajenos. Por más que le hemos invitado a formar parte, nunca ha respondido a nuestros correos. Es su decisión desde el principio, y la respetamos, pero entendemos que esto no debe constituir un obstáculo para que la gente pueda disfutar de su arte". Nachkebiya insistió en que, de hecho, "uno de los objetivos de esta exposición es demostrar que Banksy no es sólo un artista urbano. También es un creador de estudio, un artista plenamente moderno. Y ésta es la faceta que reivindicamos". Sobre su contenido, del que destacó piezas "fundamentales" como la serie de seis retratos de Kate Moss, el comisario destacó el empeño de Banksy "en ofrecer ideas y argumentos que sirvan para plantar batalla a las desigualdades". Así, el Banksy más político, comprometido y contestatarario campa a sus anchas en las tres salas en las que se divide la muestra.

La exposición de Banksy es también la primera en la que La Térmica cobrará el precio de la entrada a los visitantes, una decisión que Salomón Castiel justificó en la evidencia de que "el centro, por sí solo, no podría asumir un proyecto de estas características, que podría exponerse perfectamente en museos que piden el pago de una entrada. En esta ocasión hemos establecido una alianza que nos ha permitido escoger esta exposición, con lo que hemos abierto una vía que queremos seguir explorando en el futuro".