La Térmica prolonga otro mes la exposición del artista Banksy

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, anunció ayer la ampliación durante un mes más de la exposición Banksy. The Art of Protest, la primera sobre el misterioso artista británico de street art en Málaga. La muestra podrá visitarse hasta el 13 de octubre, concretamente, de martes a domingo de 11:00 a 22:00.

Las entradas se pueden adquirir en eventbrite.es. El diputado de Cultura, Víctor González, afirmó que la exposición, que comenzó el pasado 24 de mayo, ha generado “muy buena acogida” por parte del público y que se trata “de la muestra más grande realizada hasta la fecha en La Térmica, para acercar al visitante al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años”. Lo hace, explicó González, a través de diferentes ámbitos temáticos y más de cuarenta creaciones que incluyen obras originales, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías. Las piezas, procedentes de colecciones privadas internacionales se exhiben en España por primera vez.

Desde la Diputación han indicado que Banksy. The Art of Protest es una instalación audiovisual “envolvente especialmente creada para esta muestra dará la bienvenida al visitante, desvelando pistas sobre el misterioso artista, destacando sus piezas más importantes y enmarcando su insólita trayectoria, no exenta de polémica”. Entre las obras más reconocidas de la muestra se encuentra la serigrafía original de la serie Niña con globo, similar a la recientemente destruida por el propio artista en una acción sin precedente en Sotheby’s, la casa de subastas de Londres. Banksy es uno de los artistas “más controvertidos y conocidos del panorama contemporáneo” y su figura está envuelta en un halo de misterio. Comunica con un lenguaje simple e irónico los problemas, las contradicciones y los grandes temas de la realidad actual, invitando a reflexionar sobre ellos.

La exposición exhibe por primera vez en España más de 40 creaciones originales

En palabras de Alexander Nachkebiya, comisario de la exposición, “Banksy ha adquirido la categoría de fenómeno y es uno de los artistas más brillantes e importantes de nuestro tiempo”. “Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extremadamente bien construida, un misterio, una desobediencia a la ley... Queremos que cada visitante de esta exposición pueda resolver por sí mismo quién es realmente Banksy: ¿un genio o un gamberro?, ¿un artista o un empresario?, ¿un provocador o un rebelde?”, señaló. La exposición de Banksy es también la primera en la que La Térmica cobra precio de la entrada a los visitantes, algo que el director del centro cultural, Salomón Castiel, justificó: “El centro, por sí solo, no podría asumir un proyecto de estas características, que podría exponerse perfectamente en museos que piden el pago de una entrada”. Una vía de colaboración que desde La Térmica esperan seguir experimentando.