Treinta años de Fancine: el terror que prefiere la pantalla

Entre mascarillas, distanciamientos, toques de queda, calles vacías y la sospecha continua de que cualquiera puede contagiarnos un virus letal en muchos casos, a menudo da la impresión de que todo lo visto en películas de terror ha decidido asaltar la realidad e imponer su ley. Ocurre, sin embargo, que a veces el miedo, el escalofrío, lo bizarro, la curiosidad malsana hacia lo extraño, lo inesperado y lo grotesco prefieren la pantalla, todavía, para manifestarse. El cine continúa moldeando los sueños del público, interrogando sus emociones íntimas y alimentando sus ilusiones primarias, a menudo con más eficacia que la realidad misma. Por eso, contra viento y marea, el Festival de Cine Fantástico (Fancine) de la Universidad de Málaga celebrará su próxima edición, la trigésima, del 11 al 19 de noviembre: el terror en la pantalla no sólo sigue teniendo sentido sino que, además, nos protege, o cuanto menos nos distrae, del que cunde en la calle. Adaptado a las circunstancias, con aforos reducidos y todos los protocolos sanitarios que hacen de la cultura una experiencia segura a prueba de nuevos contagios, el Fancine ofrece, eso sí, y como siempre, mucho más que terror: animación, ciencia-ficción, misterio, clásicos del género, aventuras y otras hierbas se incluyen también en este remedio contra el infortunio de la realidad. Aunque la redonda edición que viene a celebrar treinta años de cine fantástico en Málaga habría merecido una celebración más sonora y vistosa, tal y como estaba planeado antes de que el coronavirus lo desbaratara todo, que el Fancine se disponga a quedar reseñado en este 2020 constituye ya un éxito notable. Y apetecible, por mucho miedo que se pase. Al cabo, siempre se puede volver de las pesadillas soñadas.

Con una programación que rinde homenaje a los viajes en el tiempo como esencial leitmotiv, el Fancine vuelve a sus sedes habituales (Cine Albéniz, Rectorado, Contenedor Cultural y Paraninfo de la UMA) pero añade dos espacios significativos para hacer frente a los requerimientos de la pandemia: la primera es virtual, con un amplio catálogo de películas y otros contenidos que podrán verse online de la mano de la plataforma Filmin (algunos contenidos podrán verse a través de la página web del certamen a través de un código disponible en la misma). El segundo, como gran novedad, y para mayor satisfacción de los amantes de lo vintage, será un autocine que quedará instalado en el Campus de Teatinos, en el aparcamiento que se extiende entre las Facultades de Derecho y Ciencias de la Educación. Este nuevo espacio acogerá tres programaciones distintas: por una parte, el apartado de clásicos que, en consonancia con la temática, programará joyas como Regreso al futuro, Días extraños o El tiempo en sus manos. Por otra, se ubicarán aquí las sesiones de El fantástico en familia, que tendrá al anime de Mamoru Hosoda La chica que saltaba a través del tiempo como propuesta apta para todos los públicos. Y por último, el autocine acogerá el bloque Las perlas de Fancine, con una selección de nombres de culto que pasaron por las diferentes secciones de la cita durante su larga trayectoria y que se pudieron ver por vez primera en la ciudad dentro del marco del certamen. Entre ellos, una pareja de títulos indiscutibles: Brazil, de Terry Gilliam y Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino.

Eso sí, el escenario principal de esta nueva edición de Fancine continuará siendo el Cine Albéniz, donde se proyectarán los títulos a concurso así como las demás cintas que conforman el resto de secciones del festival, entre las que están las ya habituales Horror Zone, Fanzriller, la sección informativa o el apartado dedicado a la animación. En cuanto al apartado online disponible a través de Filmin, se podrán ver películas ganadoras de las pasadas ediciones pero que no han tenido estreno comercial en España, como Marmorera, que se hizo con el premio en 2007; Vampires y Bellflower, las vencedoras en 2010 y 2011 respectivamente; o títulos más recientes como Tag, del realizador japonés Sion Sono, que se llevó el trofeo del gato (emblema del Fancine) en 2015. Desde la organización señalaron igualmente que está previsto el pase de un ciclo temático que los interesados podrán ver a través de su suscripción personal en Filmin o por bonos a precios mejorados. Sin salir del ámbito virtual, el Fancine estrenará próximamente su alianza con la Semana de Cine Fantástico de Donostia y el Festival de Cine de Terror de Molins De Rei para la puesta de largo de Noviembre fantasma un canal online en el que los tres festivales compartirán diversos contenidos como los cortometrajes premiados en sus últimas ediciones.

En cuanto a la sección oficial a concurso, Wendy, la nueva película del director estadounidense Benh Zeitlin, nominado al Oscar por su ópera prima Bestias del sur salvaje, servirá de cinta inaugural para la 30 edición del Fancine el día 11 en el Albéniz. Zeitlin vuelve a confiar el peso de la trama a un reparto infantil para abordar una revisión modernizada y en clave de género del clásico Peter Pan de J. M. Barrie, protagonizada en esta ocasión por una niña perdida en una isla misteriosa donde el tiempo y el envejecimiento se han detenido. Otras películas destacadas que aspiran a llevarse el gran premio del Fancine son Mandibules, comedia grotesca que supone el regreso a Fancine de Quentin Dupieux, presente en las cinco últimas ediciones del Fancine con cintas como Au Poste, Realité, Rubber o la reciente Deerskin; Come True, un thriller psicológico entre el terror clásico y la ciencia-ficción dirigido por el canadiense Anthony Scott Burns que narra el infierno por el que atraviesa una joven atormentada por recurrentes pesadillas; y Post Morten, una producción húngara dirigida por Péter Bergendy y ambientada a finales de la Primera Guerra Mundial que narra la historia de un fotógrafo de cadáveres perdido en un pequeño pueblo desconocido. 2067 de Seth Larney, The Wave de Gille Klabin, Alone de John Hyams, Archive de Gavin Rothery, Rent-a-pal de Jon Stevenson y Scare Me de Josh Rubens completan la nómina de la sección oficial a concurso.

Más propuestas: los amantes del cine de animación para adultos podrán desquitarse a gusto con el ciclo dedicado a Bill Plympton, en el que podrán verse obras maestras como Mutant Aliens, Idiots and Angels, The Tune y I married a strange person. El ciclo Asia: regreso al futuro incluye títulos tan sugerentes como Detention de John Hsu, A day de Sun-ho Cho y Her blue sky de Tatsuyuki Nagai. El Contenedor Cultural de la UMA acoge el programa de talleres, conferencias, encuentros y conciertos (este año, eso sí, el Fancine se queda sin el tradicional concierto de bandas sonoras a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga en el Teatro Cervantes), mientras que la gala de clausura tendrá lugar en el Cine Albéniz con la lectura del palmarés y la proyección de Host, de Rob Savage. Todo esto y, como siempre, mucho más con tal de revalidar aquello de que estamos hechos de la misma sustancia que los sueños.