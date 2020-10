Cuatro cintas estarán en la sección de animación del Festival Fancine Málaga

Cuatro películas de Corea del Sur, Japón, Estonia y Estados Unidos compondrán la sección Ánima Zone, dedicada al cine de animación, del trigésimo Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (Fancine), que se celebrará del 11 al 19 de noviembre.

El primer título es la coreana "Beauty Water", un "thriller" sobre los estándares de belleza femeninos y el mundo de la cosmética dirigido por por Cho Kyung-hun, que nació como parte de "Tales of the Unusual", la webserie animada de terror creada por Oh Seong-dae, ha informado este viernes el Fancine en un comunicado.

Otra de las propuestas es la japonesa "Hello World", del director Tomohiko Ito, conocido por animes como "Silver Spoon", "Sword Art Online" o "Erased".

Esta película nos transporta al Kyoto de 2027, donde vive Naomi, un joven y tímido estudiante que recibe una visita de su yo futuro diez años mayor, que le advierte de una tragedia que está a punto de ocurrir y que debe tratar de evitar.

También formará parte de esta sección una película de "stop-motion" que ya se ha abierto paso en festivales como Fantasia o Sitges, "The Old Man Movie", una producción estonia dirigida por Oskar Lehemaa y Mikk Mägi, que adaptan al cine una webserie que se inició en 2012 como proyecto de estudiantes y que se hizo muy popular en su país.

El viejo hombre que da nombre a la cinta es un granjero que se reencuentra con sus nietos de la ciudad y, en un intento de hacerles apreciar la belleza de vivir en el campo, los niños acaban dejando libre la preciada vaca del viejo, a la que deben recuperar antes de que explote.

Por último, se presentará la ópera prima del estadounidense Jason Axinn, "To Your Last Death", una propuesta adulta que combina el terror y la acción para contar la historia de una joven que debe luchar contra su padre y una poderosa entidad llamada “Gamemaster” para salvar a sus hermanos.