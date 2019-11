Vélez-Málaga da luz verde a la creación de un museo para Eugenio Chicano

Era de esperar que tras la muerte del pintor Eugenio Chicano el pasado martes comenzaran a sucederse los homenajes, y lo cierto es que los primeros envites son de altura. El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno, propuso este viernes a la junta de portavoces del municipio la creación en el mismo de un museo consagrado a la obra de Chicano. Tras la recepción, según informaron fuentes municipales, la medida se debatirá en el pleno del próximo día 29 y previsiblemente se aprobará por unanimidad. Moreno afirmó que el objetivo es “rendir reconocimiento a la figura del maestro” y ensalzar “la figura de este gran artista, dada la inmensa aportación que la vida y obra de Chicano han supuesto para el mundo de la cultura en la provincia y para la ciudad de Vélez-Málaga, que lo nombró hijo adoptivo en el año 2006 y de la que tan orgulloso se sentía, contribuyendo a su engrandecimiento, y al de toda la Axarquía, dentro y fuera de nuestras fronteras”. Nacido el 24 de diciembre de 1935 en la capital malagueña, Eugenio Chicano llevó siempre a gala sus orígenes veleños y mantuvo no pocos vínculos culturales y artísticos con el municipio, así como con la Fundación María Zambrano. De hecho, Chicano recibió sepultura el miércoles en el Cementerio de Vélez-Málaga, conforme a su deseo.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga se apresura así a abrazar definitivamente la figura de Eugenio Chicano con altura de miras, aunque el proyecto no es nuevo. Con la esperanza ya perdida respecto a la posibilidad de ver abierto en Málaga un museo dedicado a la Generación del 50, de la que Chicano formó parte junto a otros artistas de la ciudad como Enrique Brinkmann, Dámaso Ruano, Jorge Lindell y Elena Laverón, el artista decidió dar su beneplácito a la intención de diversos allegados y colectivos, luego recogida por el propio Ayuntamiento, de construir un Museo Eugenio Chicano en Vélez-Málaga. De hecho, el mismo pintor siguió de cerca la iniciativa hasta sus últimos días y expresó algunas ideas para su materialización. Según fuentes cercanas al proyecto, el mismo se encuentra actualmente en la fase de selección de la ubicación para el centro. Uno de los inmuebles señalados especialmente en esta búsqueda es una antigua casa de finales del siglo XVIII, localizada en el entorno del Teatro Lope de Vega, que cuenta con protección municipal aunque, al no haber sido declarada BIC, admitiría las reformas necesarias, pero hay otras edificaciones candidatas. En cuanto a la definición del museo, sus promotores coinciden al afirmar que, además de un espacio expositivo que mostrase la trayectoria artística de Eugenio Chicano a través de sus obras, el centro debería aspirar a convertirse en un lugar de referencia para diversas manifestaciones artísticas, culturales y populares, en consonancia con los mismos ámbitos en los que Chicano diversificó su obra.

El proyecto no es nuevo: el mismo Chicano lo supervisó antes de su muerte

Con la aprobación plenaria del próximo viernes, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga quedará comprometido a la creación y puesta en marcha del Museo Eugenio Chicano. Pero el primer objetivo será, en cualquier caso, la obtención de financiación para llevar a cabo este compromiso, una cuestión compleja ya que, dada la abundante proyección de Chicano, mantenida durante siete décadas, la adecuación del espacio finalmente escogido no será sencilla ni barata. Sin Eugenio Chicano, corresponderá a su viuda, Mariluz Reguero, directora del Centro de Arte Contemporáneo de Vélez-Málaga (además de comisaria de exposiciones y ex directora de la Fundación Picasso Casa Natal), tomar las riendas del proyecto en su definición, actualización y vigencia. Lo cierto es que, a día de hoy, no existe un solo espacio museístico donde la obra de Eugenio Chicano, introductor esencial del pop art en España, pueda admirarse en su amplitud, magisterio e influencia como corresponde.