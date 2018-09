Violeta Niebla toma hoy el relevo en el ciclo poético del Picasso

Bajo el lema Poesía de mujer, el ciclo Con 'A' de autoras, cuya nueva edición se celebra estos días en el Museo Picasso Málaga, quiere poner en valor a través de sus lecturas y actividades la obra poética escrita, leída y traducida por mujeres. El ciclo regresa al jardín del museo (C/ San Agustín, 8) hoy jueves a las 21:00 con la escritora, fotógrafa y artista multidisciplinar Violeta Niebla (Málaga, 1981), que recitará una selección de sus versos. Poeta y narradora, Niebla publicó en el año 2015 su primer poemario, No serás mi baby; además, ha escrito textos teatrales para Alberto Cortés y junto a Alessandra García la pieza Yo ya no soy rara. En la actualidad forma parte del equipo de coordinación del Festival Internacional de poesía de Málaga Irreconciliables, que celebrará su próxima edición del 15 al 20 de octubre en varias sedes de la ciudad. La presentación de la lectura de esta tarde correrá a cargo de Francesco Milia.

El Museo Picasso Málaga y el Centro Andaluz de las Letras vienen desarrollando desde el año 2010 el ciclo de lecturas poéticas Poesía en el Picasso, desde el que se inició en el año 2014 una alianza con el Instituto Andaluz de la Mujer para poner en marcha Con 'A' de Autoras, una iniciativa para explorar las emociones desde una condición humana, la de ser mujer, diferenciada a la hora de vivirlas y expresarlas.

Las próximas citas de este ciclo dentro de la actual edición tendrán lugar, de nuevo en el jardín del Museo Picasso Málaga, el 27 de septiembre con la escritora Malika Embarek, quien contará con la presentación de Salvador Peña; y el 4 de octubre con una lectura compartida entre Teresa Gómez e Inmaculada Mengíbar, presentadas por Guillermo Busutil y Juan Gabriel Lama. La entrada siempre es libre y gratuita.