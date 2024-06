‘Chicago, el musical’, la producción por excelencia de Broadway, llega al Cervantes de Málaga a partir del 18 de julio

Chicago, el musical es la producción por excelencia de Broadway y llega a Málaga desde el 18 de julio hasta el 4 de agosto con 22 funciones. El Teatro Cervantes acogerá la historia de la asesina Roxie Hart después de triunfar en su larga temporada en el Teatro Apolo de Madrid. "Gozar de Chicago en Málaga es un absoluto privilegio, espero que los malagueños llenen el teatro para juntos disfrutar de este espectáculo global", ha indicado el director del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, en rueda de prensa esta mañana.

Teresa Abarca, una de las intérpretes que representan a la bailarina Roxie Hart en esta producción, ha estado esta mañana en Málaga para contar todos los detalles del musical: "Como artista, estar representando a Roxie en Chicago es un auténtico placer, es algo brillante y una oportunidad única". Ha confesado que lo que más le gustó al elenco fue cuando les dijeron que, aunque el espectáculo sea el mismo en todos los países, cada "intérprete pone su esencia" y que eso es "lo mejor" que le puede pasar a un artista, "poner el alma en un personaje". "El público malagueño que venga al teatro va a disfrutar y se lo va a pasar en grande", ha declarado. También ha confesado que los ensayos "fueron duros" porque es un "espectáculo lleno de detalles".

Por su parte, el director residente del musical, Víctor Conde, ha señalado que esta producción está dirigida y puesta en escena por las mismas personas que lo han hecho en Nueva York, un "linaje que no se pierde y continúa". "Es un espectáculo que está basado en los artistas y es imposible no representarlo con artistas números uno, se basa en las personas que están en escena y tienen que ser de talento extremo", ha indicado. Conde ha detallado que las audiciones fueron "muy largas y complejas" porque "no todo el mundo puede asimilar ese estilo". Así, han formado un "elenco de artistas único que cada noche emocionan".

Las entradas para ver Chicago, el musical en Málaga oscilan entre 20 y 65 euros según la zona. Estas funciones se enmarcan dentro de la gira por los principales teatros de España. Después de 27 años de su estreno en Broadway, este tour nacional impulsado por SOM Produce ratifica el éxito imparable del espectáculo creado por John Kander, Fred Ebb y Bob Fosse, tres de los más grandes exponentes del teatro musical de todos los tiempos.

Esta producción es una historia sobre el mundo del espectáculo, avaricia y asesinato, repleta de éxitos como All that jazz y Razzle dazzle. Contiene todos los elementos para convertirse en la cuna de los mejores musicales: una trama universal que gira en torno a la fama y la fortuna, música mítica y una gran coreografía.

El musical está ambientado en plena decadencia de los años 20. Roxie Hart es ama de casa y bailarina de un club nocturno y asesina a su amante cuando él amenaza con abandonarla. La protagonista engaña al público, a los medios de comunicación y a su compañera de celda y rival, Velma Kelly, en un intento desesperado por evitar la condena. Para ello, contrata al abogado más habilidoso de la ciudad de Chicago, Billy Flynn, quien convertirá su crimen en una cortina de humo de titulares sensacionalistas.

Está escrito por Fred Ebb y Bob Fosse, cuenta con música de John Kander, letras de Ebb y coreografías de Fosse. Chicago, el musical ha sido galardonado con seis premios Tony, dos premios Olivier y un Grammy, entre muchos otros, hasta superar los 60 premios internacionales.

Chicago, el musical cuenta ya con más de 34 millones de espectadores en 38 países. Se puede ver actualmente en el Ambassador Theatre de Nueva York, una obra de SOM Produce protagonizado por 24 artistas (actores, cantantes, bailarines) que se unirán a la lista de grandes intérpretes que ya lo han representado sobre las tablas, como Pamela Anderson, Sofía Vergara, Lizza Minelli, Melanie Griffith o Patrick Swayze.

Fechas y horarios para ver el musical en el Teatro Cervantes

- Jueves 18 de julio a las 20:30.

- Viernes 19 de julio a las 18:00 y 21:30.

- Sábado 20 de julio a las 18:00 y 21:30.

- Domingo 21 de julio a las 18:00.

- Martes 23 de julio a las 20:30.

- Miércoles 24 de julio a las 20:30.

- Jueves 25 de julio a las 20:30.

- Viernes 26 de julio a las 18:00 y 21:30.

- Sábado 27 de julio a las 18:00 y 21:30.

- Domingo 28 de julio a las 18:00.

- Martes 30 de julio a las 20:30.

- Miércoles 31 de julio a las 20:30.

- Jueves 1 de agosto a las 20:30.

- Viernes 2 de agosto a las 18:00 y 21:30.

- Sábado 3 de agosto a las 18:00 y 21:30.

- Domingo 4 de agosto a las 18:00.