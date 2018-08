¿Quién dijo 'mainstream'?

Que la escena independiente continúa reiventándose y ofrece todavía márgenes para su aceptación entre públicos cada vez más amplios sin incurrir en contradicción tiene su demostración, a menudo, en los rincones menos evidentes. El año pasado se celebró en Málaga la primera edición del Festival de Arte Clandestino, una propuesta que, bajo la dirección artística de Carlos Mesa, programaba una serie de espectáculos de música y teatro para aforos más bien discretos (lo mismo en domicilios particulares que en galerías de arte, estudios creativos o salas alternativas) cuyos espectadores desconocían el lugar exacto en el que se iban a desarrollar las funciones hasta 24 horas antes de su comienzo: era entonces cuando la organización informaba a quienes habían adquirido sus entradas del emplazamiento al que tenían que dirigirse al día siguiente para disfrutar de los conciertos y representaciones. Semejante fórmula, cuando ya se habían explotado otras como el pago a la salida y parecía que no había manera de seguir ordeñando la vaca, resultó del gusto de muchos que hicieron del certamen una cuestión a seguir ya en su primer envite. Dicho y hecho: el Festival de Arte Clandestino celebrará su segunda edición la semana que viene, del 27 de agosto al 2 de septiembre, con siete montajes que acogerán otros siete rincones todavía no anunciados. Y lo cierto es que en esta reválida el ciclo crece en hechuras y aspiraciones, con cuota internacional y especial intención de servir de escaparate a corrientes contemporáneas de muy diverso pelaje. Lo que no es moco de pavo desde la más estricta querencia kamikaze.

Así, tras la fiesta de presentación que tendrá lugar el lunes a las 21:00 en Kipfer & Lover (C/ San Juan de Letrán), el Clandestino comenzará oficialmente el martes 28 en un lugar de Málaga de cuyo nombre nadie ha sido aún informado con un concierto (a las 21:30) de Eskarnia, referente nacional del hip-hop proyectada desde Málaga que volverá a su ciudad tras el éxito cosechado con su Sola en la sala y los versos de Gloria Fuertes acunados en la liturgia del flow. El miércoles 29, el público podrá asistir a dos espectáculos de notable interés: Soluble al agua, de la bailarina y coreógrafa Olga García aliada con la Compañía Be Punto, una inmersión en la soledad plagada de presencias a través de la danza contemporánea (a las 21:30); y a las 23:00, Lázaro o la comedia post-apocalíptica para todos los tiempos, un trabajo de Mojiganga Sociedad Limitada escrito y dirigido por Manu Collado y Fernando Grieta (a su vez intérpretes junto a Begoña Ramos Monteoliva) que aúna el teatro físico y textual en una encarnación de la postmodernidad y el desarraigo. Especial atención merecerá la representación el jueves 30 en seis pases a partir de las 21:00 de Love. Pas à deux, un espectáculo de danza inmersiva creado en París por la artista Arianna F. Grossocordón (también protagonista junto a Guillaume Le Pape) que se presenta como "una performanceíntima en lugares insólitos a través de un smartphone": se trata de un montaje pensado para espacios no convencionales en el que los espectadores intervienen directamente en el desarrollo de la función a través de sus teléfonos móviles ya desde antes de que los intérpretes comparezcan ante el público. A lo largo de quince minutos, los presentes asistirán al nacimiento de una relación de pareja, el principio del amor, la felicidad y la ruptura con capacidad de decisión.

El certamen continuará el viernes 31 a las 21:30 con el concierto de La Ley de Flavia, grupo finalista del certamen Málaga Crea este mismo año. El sábado día 1, a la misma hora, se representará un espectáculo secreto producido por la organización del Festival de Arte Clandestino al que el respetable asistirá, en una proverbial demostración de fe, sin tener ni idea de lo que va a ver ni, hasta el día anterior, de dónde va a verlo. El domingo 2 de septiembre a las 21:00, el festival llegará a su fin con Las esposas, de Proyecto Platea, un montaje teatral ambientado en una habitación de hotel, escrito por Daniel Santos, dirigido por Marcos Marcell y protagonizado por Emma Cherry Rolf, Ana Belén Sánchez y el mismo Marcell. ¿Quién dijo mainstream?