Javier Ojeda lanza este viernes su nuevo single, ‘Un brindis tú y yo’

El cantante y compositor malagueño Javier Ojeda estrena este viernes su nuevo single, Un brindis tú y yo, adelanto del que será su próximo álbum en solitario, DeCantando. Este trabajo verá la luz el próximo mes de junio y tiene la particularidad de ofrecer al oyente dos discos en uno, ya que Ojeda ha decidido reunir dos proyectos distintos “en concepto, producción e instrumentación, aunque ambos confluyen en un común interés por las temáticas lúdicas y amorosas, cuando no directamente alcohólicas”, explicó el artista en un comunicado.

Un brindis tú y yo toma el relevo de los dos anteriores adelantos del nuevo disco de Javier Ojeda: No sé decirte adiós, un medio tiempo elegante deudor del sonido soul de Filadelfia que apareció el pasado 18 de diciembre; y Mambo italiano, versión del clásico que el pasado febrero ya aventuraba una abultada disparidad de sonidos en el nuevo trabajo en solitario de la voz de Danza Invisible. Con DeCantando, Ojeda se reivindica no sólo como uno de los artistas de los 80 con más actividad en el presente (es uno de los músicos españoles que más conciertos ofrece cada año), sino que también hace gala de una producción discográfica ciertamente abundante.

El cantante se lleva a su terreno un desconocido tema alemán de los años 50

En gran medida, las incógnitas alumbradas con los dos anteriores adelantos quedan resueltas con Un brindis tú y yo, que formalmente “parece situarse a medio camino entre No sé decirte adiós y Mambo italiano”. Se trata de un cover de un tema alemán de 1950 que popularizaron Rita Paul y Bully Buhlan “completamente desconocido en estas latitudes” y que Ojeda lleva a su terreno hasta hacerlo parecer de su propia cosecha. El propio Javier Ojeda confesaba recientemente que llegó a esta canción casi por accidente, “rastreando canciones de temática vinícola para el espectáculo Las canciones del vino, que presentamos hace cuatro años. Aunque ya entonces me sorprendió, decidí no adaptarla por el momento y reservarla. Ahora ha llegado el momento de darle su oportunidad”.

Recuerda Javier Ojeda que las canciones alemanas de posguerra “suelen ser inocentes y exacerbadamente románticas, ya que surgen para hacer olvidar a su población los horrores de la guerra, por lo que no es difícil encontrar un cierto paralelismo con la situación actual”. Aunque mecida en un compás a contratiempo propio del reggae, Un brindis tú y yo mantiene su espíritu crooner, en virtud de la intención de “sacar al oyente una sonrisa y una lágrima al mismo tiempo, una especie de melancolía para decir adiós a los tiempos más duros de la pandemia”. Javier Ojeda presenta así su particular brindis a la primavera y alimenta con más motivos las expectativas ante lo que promete dar de sí DeCantando, una nueva entrega para la memoria popular de uno de los músicos más inquietos, capaces, versátiles, virtuosos y honestos de su generación. Como si volviéramos, al fin, a casa.