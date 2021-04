La Junta destina 100.000 euros a la nueva edición del programa Iniciarte

El desarrollo del programa Iniciarte, puesto en marcha por la Consejería de Cultura en 2006 para la promoción y proyección del arte emergente andaluz, dio en Málaga singulares alegrías a partir de 2013 gracias a las exposiciones celebradas en la sede que la Junta destinó a tal efecto en el Palmeral de las Sorpresas. El arte andaluz más prometedor y a la vez con mayor convicción en el presente gozó así de un escaparate que contó de inmediato con la aceptación de la comunidad local. En el verano de 2016, sin embargo, el idilio se enfrentó a un sonoro revés: diversos colectivos de artistas denunciaron la intención de la Consejería de fulminar la programación expositiva de Iniciarte ya diseñada para el resto del año y no volver a convocar las ayudas para el año siguiente. En apenas unas horas, el revuelo armado fue considerable pero la misma Consejería se apresuró, no sin ciertas dudas, a desmentirlo; al final, la programación anunciada para Málaga, Sevilla y Córdoba se mantuvo y la misma Junta de Andalucía recordó que la misma programación de 2016 correspondía a la convocatoria abierta en 2015, por lo que en 2017 se procedería a materializar el resultado de la convocatoria de 2016. Sí, Iniciarte siguió su andadura, pero ya no volvió a ser lo mismo, especialmente en Málaga. Cultura desalojó la sala de exposiciones del Palmeral de las Sorpresas y desde entonces las muestras del programa fueron acogidas, durante algunas convocatorias, en la Sociedad Económica de Amigos del País, ya en un formato desinflado y con una ambición mucho menor hasta la práctica desaparición de la actividad.

Hace unos días, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, anunció la convocatoria de una nueva edición de Iniciarte para la que la Junta destinaría 100.000 euros (cabe recordar que la partida para aquel fatídico 2016 fue de 150.000 y ya entonces fue considerada “exigua” por distintos colectivos y asociaciones artísticas de la comunidad). Y la convocatoria quedó esta semana definitivamente abierta con su publicación en el BOJA: según recogía el Boletín este jueves, esta nueva convocatoria (que podrá solicitarse durante los próximos 30 días) está destinada a personas con edades entre 18 y 35 años, a fecha de 31 de diciembre de 2021, y que se dediquen a la creación y/o investigación de las artes visuales, nacidas o que residan en Andalucía. La selección de proyectos presentados no se adjudica sólo a artistas andaluces, sino a todos los que residan en el territorio andaluz independientemente de su nacionalidad.

“Las propuestas deben contener obras de nueva producción o que no hayan sido expuestas en Andalucía, tanto de formato individual como colectiva. Los proyectos seleccionados se expondrán en espacios habilitados específicamente, con una superficie de al menos 90 metros cuadrados o 30 metros lineales. El número de proyectos seleccionados será hasta un máximo de cinco, con posibles itinerancias por toda Andalucía, y uno deberá ser exclusivo de fotografía”, reza la convocatoria, que continúa: “Los proyectos serán seleccionados por comisiones independientes, compuestas por cinco miembros expertos y profesionales de todos los ámbitos de las industrias culturales vinculadas al arte contemporáneo, desde profesores de universidad, conservadores de museos, críticos y comisarios independientes, galeristas y miembros de asociaciones y colectivos vinculados a las artes visuales que serán designados por la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales”.

Queda pendiente, sin embargo, la designación de una sede propia para Iniciarte en Málaga. Descartada la del Palmeral de las Sorpresas (tentada por el Ayuntamiento para otros proyectos, de momento sin éxito), todo apunta a las salas de exposiciones temporales del Museo de Málaga, todavía sin fecha para su inauguración.