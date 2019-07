Maestros malagueños para el piano de Paula Coronas

Es una trabajadora incansable y una profesional comprometida con una labor en la que lleva años empeñada, la recuperación y la difusión de la música española. Entre ellos, los maestros malagueños, algunos muy poco conocidos y menos aún tocados. Por ello, la pianista Paula Coronas ha organizado un ciclo de conferencias y conciertos, a través de su vocalía de Música del Ateneo de Málaga y gracias al patrocinio de la Diputación de Málaga, con repertorio de Emilio Lehmberg, Eduardo Ocón, González Palomares, Rafael Mitjana y José Cabas Quiles. Se hará en el último trimestre de 2019 y contará con familiares de los compositores, como la hija de Lehmberg y los sobrino nietos de Ocón y González Palomares.

“Empezaremos en Benamocarra, que es la localidad natal de Eduardo Ocón. Luego haremos un par de conciertos en el auditorio Edgar Neville de la Diputación y posiblemente en el Ateneo de Málaga”, explica Coronas. Y el objetivo no es otro que “acercar a las generaciones jóvenes a estos grandes maestros, que fueron intelectuales, que exportaron su música fuera de Málaga, y recuperar todo el patrimonio y ponerlo en conocimiento del público que quiera asistir”, agrega.

Ya en su disco Raíces la intérprete malagueña recuperó obras de Eduardo Ocón que nunca antes habían sido grabadas. “Ocón tiene un repertorio muy amplio, lo voy a llevar ahora en gira a Alemania, lo he llevado a otros conciertos fuera de Málaga y soy la primera que me asombro de ver la expectación y lo que gusta su música”, comenta Coronas. “Me llama la atención que la gente no la conozca y que me pregunte al final del concierto dónde pueden escucharla, pero no hay nada recogido, todo el material es inédito”, añade.

Un disco para Joaquín Turina

Y si lo hizo con Ocón también le gustaría poder recuperar la Suite Málaga de Emilio Lehmberg, que tiene cinco números: Pedregalejo, Gibralfaro, El Puerto, Bulerías del Perchel y Malagueña. “Estoy estudiando con muchas ganas”, apunta. Aunque lo más inminente es la grabación de un disco dedicado al sevillano Joaquín Turina ahora que se cumple el 70 aniversario de su fallecimiento. “Parto del testimonio personal que tuve con la hija del maestro, Obdulia Turina, y del trabajo que hice con música solo de piano y una obra que tengo, una rapsodia con cuerdas y piano, que la quiero recuperar con el Cuarteto Mainake de la Orquesta Filarmónica de Málaga”, señala la pianista.

Aunque aún está en la búsqueda de patrocinio, ya tiene la selección de piezas hechas y quiere grabar en octubre. Éste sería su disco número 12. “Gran parte del repertorio lo he trabajado y lo he tocado mucho, considero que un disco es una obra que se queda para siempre, es una referencia tuya, y no puedo ir con obras nuevas, un 80% son obras muy maduras, precisamente pensando en grabarlas”, subraya.

“Me gusta cuando puedo hacer las sesiones casi completas y no cortar, no parar, por darle la naturalidad a la música, la continuidad y la espontaneidad que necesita cuando tienes que comunicar algo”, considera la pianista. Y cree que este disco puede ser un “producto goloso”. “La música camerística de Turina siempre es una apuesta con la que aciertas” y afirma que hay muy poca obra del sevillano grabada por lo que este trabajo “se hacía casi necesario”. “Fue un compositor que tuvo mucha relevancia, su figura se hizo clave en el panorama divulgativo, fue muy valioso y es relevante hacer algo”, concluye.

Premio Ateneo de Córdoba, el galardón más reciente

El 12 de junio, en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, el Ateneo de Córdoba le reconoció una carrera de más de dos décadas. “Fue muy emocionante por recibir una distinción de este tipo, en base a mi trayectoria, por mi labor como concertista y difusora de mis raíces, me he sentido muy honrada”, sostiene, que se siente aún más motivada para seguir trabajando. A raíz de este premio ha surgido un nuevo concierto que dará el 5 de octubre en el Rectorado de Córdoba, con la orquesta Camerata Capricho Español, de la Fundación Antonio Gala. Interpretarán el concierto de Hayden en re mayor y Joaquín Turina, Rapsodia Sinfónica. Antes de eso, el 25 de julio actuará en Vélez-Málaga, el 9 de agosto en el Festival Bouquet de Tarragona y el 21 de septiembre en el Ateneo de Madrid.