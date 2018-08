El piano inquieto de Paula Coronas

Esto será para iniciar la tercera edición del ciclo, que ofrece una decena de conciertos hasta junio y que tiene como objetivo la divulgación del repertorio español. De manera conjunta con el Ateneo de Almodóvar del Río también organizarán un recital en dicha ciudad el 29 de septiembre. "Estoy dedicando muchas horas de estudio al repertorio nuevo", confiesa. "Trabajar a un detalle muy profundo, intentar entrar en el pensamiento del compositor es lo que te lleva más tiempo", agrega Coronas. El poco tiempo que deja en su calendario sin actuaciones lo invierte, precisamente, en la selección del repertorio para la próxima temporada. "Qué quieres transmitir y comunicar a través del repertorio que eliges es muy importante, así voy buscando mi propia identidad", dice y reconoce que la música española y muy especialmente la andaluza y malagueña son sus pasiones. De ahí que la temporada anterior la haya dedicado a tocar un programa nuevo, "he ampliado mucha obra no sólo de Málaga sino también de Andalucía", apunta y señala lo "intensa" y gratificante que ha sido.

Un camino ya marcado dentro de la música española

Sin ser demasiado consciente de ello al principio de su camino, Paula Coronas empezó a destacar por su especialización en el repertorio español, en el que ya ha basado parte de su carrera. "Me hace ilusión pensar que pueda tener ahí mi sitio, en esa recuperación de la música española", estima. "Voy teniendo un nombre, me llaman, me invitan para que toque ese repertorio y eso te da satisfacción. La personalización es lo que te hace trascender, hay que lograr identificarte con algo", agrega. Y más aún si en el fondo "es mi pasión, lo que me ha llevado a perseverar más". También está empeñada en el estudio y visualización de compositoras que quedaron relegadas a las sombras, como Clara Vieck o María Rodrigo, cuyas figuras no se estudian ni en los conservatorios.