Una orquesta "sin complejos" para el Teatro del Soho

La Sinfónica Pop del Soho nace así con la Semana Santa por bandera (en su presentación ante los medios de este jueves interpretó la marcha Hosanna in excelsis de Óscar Navarro ) y con una presencia propia en la programación del Teatro que irá definiéndose sin mucha demora. De hecho, el teatro trabaja en la programación de un ciclo de conciertos de música de cine que, pandemia mediante, tendrá lugar esta primavera. Banderas destacó además su intención de que, además de las funciones de Company que se celebren a partir de octubre ("tal vez cinco a la semana con dobletes los sábados", adelantó), la orquesta ofrezca en paralelo conciertos semanales con repertorios de musicales y con la participación que los cantantes que intervendrán en la misma producción. Igualmente, la orquesta tendrá garantizada su programación propia en el calendario del teatro con distintos repertorios. Afirmaba Antonio Banderas que él nunca ha podido entender la vida sin música . Tanto es así que su teatro ya tiene orquesta propia.

Banderas explicó que los planes para la orquesta pasan por conciertos sinfónicos , de música de cine "y hasta la creación de un club de jazz para cuartetos, quintetos y otras formaciones", así como para tareas de carácter social que pasarían por ofrecer conciertos a colectivos en riesgo de exclusión social y por la actuación de los músicos en áreas deprimidas de Málaga (otra de las ideas que baraja el malagueño es la creación de un coro de mayores , con la vista puesta especialmente en las residencias). Se trataría, así, de ofrecer al público un abanico lo más amplio posible de repertorios fuera de cualquier actitud preconcebida, cuestión que puntualizó Díez Boscovich: "Esta orquesta nace sin complejos y no rechaza de entrada ningún género. A menudo desde el mundo sinfónico se emiten ciertos prejuicios con músicas que cuentan con el favor del público, como la música de cine, que crea una conexión emocional muy directa. Pero aquí rechazamos cualquier premisa al respecto. De ahí que la orquesta incluya la referencia al pop en su mismo título. De hecho, uno de nuestros principales referentes es la Boston Pops Orchestra , que interpreta principalmente música de cine y que llegó a ser dirigida por John Williams . Damos todo el respeto que merece la música que gusta al gran público".

"Cada vez que me han ofrecido la posibilidad de trabajar con música pregrabada, mi respuesta ha sido la misma: no en este teatro", afirmó Antonio Banderas

Aunque la primera intención era haber contado con esta orquesta mucho antes, la pandemia obligó a retrasar la puesta de largo del proyecto y ha dificultado notablemente el desarrollo de las audiciones: "En estas circunstancias, poner esta orquesta en marcha ha sido casi un acto de rebeldía. Hemos surfeado todos los inconvenientes como hemos podido y, finalmente, aquí está nuestra orquesta", explicó Antonio Banderas, quien afirmó igualmente que la Sinfónica Pop del Soho nace de una "convicción: igual que el teatro es el encuentro directo entre el actor y el espectador, sin más intermediarios, entendemos la música como el encuentro directo entre el músico y el público. Desde el principio hemos tenido claro que toda la música que suene en este teatro lo hará en directo , sin pregrabados. Me ofrecieron la posibilidad de incorporar música grabada en A Chorus Line y en la gala de los Goya , pero siempre lo hemos rechazado, precisamente por respeto a los músicos, que también están sufriendo mucho como profesionales a cuenta de la pandemia. Mi respuesta a estos ofrecimientos ha sido siempre la misma: no en este teatro ".

"O llenamos el teatro, o morimos"

Respecto al estreno de la nueva producción de Company en octubre, con un calendario de actuaciones que podría desarrollarse durante hasta nueve meses con Antonio Banderas como protagonista, y en relación con el desarrollo de la pandemia, el malagueño se mostró optimista este jueves: "No será un espectáculo para que lo vean unos cuantos. No será Esperando a Godot, una cosa que podamos hacer con cuatro actores delante de doscientos espectadores. Será un montaje con muchos artistas, con la orquesta en directo, y necesitamos que esté el aforo completo. Mi idea es muy clara al respecto: o llenamos el teatro, o morimos. Si tuviéramos el estreno en junio, estaría preocupado. Pero espero que para octubre las vacunaciones hayan generado ya la inmunidad suficiente como para poder completar el aforo al 75%. Ésas son nuestras previsiones". Por otra parte, preguntado por la gala de los Goya y por si volvería a repetir la experiencia en el caso de la Academia del Cine Español volviera a requerir sus servicios, Antonio Banderas respondió de forma tajante: "No".