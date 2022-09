El otoño cultural de Málaga: de la guitarra de Daniel Casares a los homenajes a Pablo Picasso

La cultura no se amilana en otoño. Después de un verano repleto de actividades de todo tipo: festivales, exposiciones, representaciones teatrales..., sólo por mencionar algunas, los eventos continuarán durante los meses más melancólicos del año. Y lo harán, no obstante, para divertir y entretener de la mejor forma a quienes se acerquen a ellos.

Música en directo

En el plano musical habrá decenas de conciertos, como los que se brindarán este domingo en distintos puntos de la capital. Así pues, los encargados de amenizar la jornada serán David Palomar en el Teatro Cervantes; Carmen Muyor y Quique Peña en el Patio de Banderas del Ayuntamiento; y también el guitarrista Daniel Casares en el Teatro Echegaray.

Ya el 1 de octubre María Becerra hará vibrar al público en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. El 6 del mismo mes, después de unos días descanso, la música volverá de la mano de la cantautora venezolana Izaro, que desembarcará en la sala París 15. El día 7 habrá otras dos actuaciones en la ciudad: la de Al Safir en la Cochera Cabaret y la de Carolina Durante en la sala Trinchera.

Por su parte, el día 12 de octubre Álvaro Soler llegará al Teatro Cervantes para ofrecer un show "más intimista" tras su gira europea. El 15 le tocará el turno a Cariño, de nuevo en el Cochera Cabaret, y a Jennifer Rojo en el Theatro Club Málaga. Poco después, el 17, tendrá lugar el concierto del rapero Tiago PZK en la sala París 15.

La jornada siguiente hará lo propio Siempre así en el Teatro Cervantes, que, además, está de celebración por su trigésimo aniversario. Cerrarán el mes los bolos de La M.O.D.A el día 28 y el de Ladilla Rusa, de forma conjunta con Futurachicapop, el día 29. Todos, en la archicitada sala París 15.

Exposiciones

Los museos malagueños, no obstante, tampoco se quedarán atrás este otoño en cuanto a número de exposiciones se refiere. Algunos de ellos, de hecho, ya han empezado a conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, cuya fecha oficial no se cumplirá hasta el 8 de abril de 2023.

En este sentido destacan las propuestas de las dos pinacotecas que llevan el nombre del artista. Por un lado, en el Museo Picasso estará disponible hasta el próximo 1 de noviembre la muestra Picasso visto por Otero, que exhibe una serie de fotografías inéditas sobre la vida cotidiana y el proceso creativo del exponente más célebre del cubismo. Por otro lado, el Museo Ruso -en colaboración constante con el Museo Casa Natal de Picasso desde el inicio de la Guerra en Ucrania para suplir sus faltas- alberga la muestra Incesante Picasso: libertad y vida, una selección de más de 300 obras picassianas dispuestas en forma de antología temática, técnica, estilística y experimental.

A éstas se unen Libros ilustrados de la colección de la biblioteca del museo casa natal, una recopilación de cuadernos del pintor malagueño; y La razón de los sueños. Las formas y sus fronteras, una respuesta onírica a Los sueños de la razón producen monstruos, obra de Goya. Ambas podrán ser visitadas hasta octubre -no se conoce la fecha de finalización exacta- en las instalaciones del antiguo edificio de Tabacalera. Asimismo, la pinacoteca situada en el lugar de nacimiento Picasso también traerá novedades en las próximas semanas: a partir del 19 de octubre y hasta el 28 de mayo de 2023 expondrá Bernardí Roig: El último rostro y la afonía del Minotauro.

Aunque la palma se la lleva el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), que dispondrá durante esta época de un total de cuatro exposiciones distintas: Memory of glaciers de Angelika Markul, hasta el 23 de octubre; Work, Rest and Play de James Rielly, hasta el 27 de noviembre; Mientras dormías de David Ecalona, hasta el 4 de diciembre; y Osgemeos: When the leaves turn to yellow de Osgemeos, también hasta el 4 de diciembre.

Teatro

Los aficionados a las representaciones, por su parte, tampoco deberán preocuparse: habrá cultura y entretenimiento para rato sobre las tablas de los principales teatros de la ciudad.

Así, Factoría Echegaray, a propósito del XVII Ciclo Malagueño de Zarzuela del Teatro Lírico Andaluz, traerá el 2 de octubre El huésped del sevillano al Teatro Cervantes. La obra, divida en dos actos, es autoría de Jacinto Guerrero, con libreto de Juan Ignacio Luca de Tena y Enrique Reoyo.

A ella se unirán, el día 11, la ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi con libreto de Antonio Ghislanzoni Aida y que se podrá ver en el Cine Albéniz, desde la Ópera Nacional de París, dentro de un ciclo que este año el Cervantes incorpora con proyecciones internacionales.

De vuelta al Cervantes, el espectáculo de danza de Sara Baras -con tres representaciones: los días 20, 21 y 22- a caballo entre el flamenco y el bolero; o el teatro infantil Ñam-Ñam, un cuento para comérselo el 6 de noviembre.

Entretanto, el Teatro del Soho Caixabak llevará hasta sus instalaciones, del 3 de noviembre al 8 de enero, el célebre musical de Broadway Godspell, que encabezarán Antonio Banderas y Emilio Aragón. Mientras que el Teatro Cánovas apostará por propuestas menos decimonónicas como el espectáculo de títeres Pepo y Pepe los días 15 y 16 de octubre, la representación Aracaladanza el 22 y el 23 de octubre; o, el 29 del mismo mes, Pedro y el lobo, amenizada por la Orquesta Filarmónica de Málaga.