Poesía es una ciudad cargada de futuro

La aparición en 2007 de Frontera Sur, antología de poetas malagueños nacidos después de 1970 con la que la colección Puerta del Mar de la Diputación provincial celebraba el lanzamiento de su número cien, entrañó un verdadero acontecimiento que delimitaba las líneas maestras de la poesía malagueña presente en clave futura y que, más aún, ponía nombres y apellidos (un total de treinta y cuatro: no estaban todos los que eran, pero sí que eran todos los que estaban) a la consideración de Málaga como territorio poético, dueña de un talento singular y abultado en tal quehacer literario. Como responsable de aquella antología figuró el poeta y profesor de la Universidad de Málaga (donde dirige la Cátedra María Zambrano) Francisco Ruiz Noguera, quien ofreció así un modelo no pionero pero sí novedosamente ambicioso en esa proyección. El modelo tuvo continuidad en los años siguientes con otras antologías de jóvenes poetas como Clave de Sol (editada en 2010 por la Fundación Málaga Ciudad Cultural con motivo de la aspiración a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2016, y que contó con la participación del propio Ruiz Noguera), Poetas en el cielo (a cargo de Francisco Cumpián para el Instituto Municipal del Libro), Una nueva melancolía (preparada por Álvaro Campos para el sello sevillano Ediciones en Huida) y la antologada por Jesús Baena y Carlos Pranger para la Fundación Málaga en dos volúmenes bajo el título Málaga, la poesía más joven, entre otras entregas. Conforme corrían los años se fue confirmando que el mapa poético trenzado en Frontera Sur había resultado bien acertado en su definición, entre la afirmación y el vaticinio, a tenor del reconocimiento posterior del que los autores recogidos iban siendo objeto: allí estaban María Eloy-García, Julio César Jiménez, David Leo García, M. Carmen López Ramírez, Rafael Muñoz Zayas, Lucas Martín, Raúl Díaz Rosales, Diego Medina Poveda, Nacho Albert, Remedios Orellana, Lidia Bravo y Bárbaro Lobato, entre otros. Pasado el tiempo, sin embargo, la generación posterior de jóvenes poetas malagueños reclamaba un órdago similar con igual escaparate. Y aquí está: la Colección Monosabio, que fundara en 1997 Diego Medina y que, con carácter municipal, dirigen actualmente Diego Medina Poveda y el mismo Ruiz Noguera, celebra ahora también su número cien con Yo y mi sombra, libro abierto, antología de poetas malagueños nacidos después de 1985 a cargo del propio Francisco Ruiz Noguera. El volumen tendrá su presentación este martes a las 19:00 en el CAC Málaga.

Con título deudor de Manuel Altolaguirre, Yo y mi sombra, libro abierto ofrece una selección de poemas de treinta y cinco autores que, en muchos sentidos, cabe recibir como una continuación de Frontera Sur, si bien se dan algunas confluencias (algunos de los autores más precoces que tuvieron hueco en aquella primera antología vuelven a tenerlo, ya dueños de una mayor madurez para su voz poética, en la segunda). El lector encontrará en la nueva entrega de Monosabio los versos (un rasgo común es la escasa querencia a la prosa poética, al menos en lo que a este antología se refiere) de Juanma Bravo, Laura Franco, Flora Jordán, Diego Medina Poveda, Cristina Sánchez Vicaria, Antonio Santo Orcero, Ángelo Néstore, Almudena Vega, Jorge Villalobos Hidalgo, Pilar González, Sonia Marpez, David Leo García, Rafael Herrera Ángel, Mar López Algaba, Cristina Castro Moral, Alberto Escabias, Enrique Molina, Alba Navarro, Cristian Alcaraz, Daniel Díaz Godoy, Kris León, Bárbara Zagora, Jesús Baena Criado, María Gaitán, Sergio Navarro, Alejandro Robles, Francisco Cañete, Antonio Díaz Mola, Jorge Villalobos Portalés, Javier Aranda Segado, Ignacio Pérez Cerón, Pedro J. Plaza González, Juan Diego Marín Ruiz, Natalia Velasco Urquiza y Cristina Angélica Gómez Bautista. Todos ellos son nacidos en la provincia de Málaga (o vinculados a la misma) entre 1985 y 2000 y entre los antologados figuran poetas reconocidos con premios como el Adonáis, el Hiperión, el Emilio Prados, el Antonio Gala o el Pablo García Baena.

Explica en la introducción Francisco Ruiz Noguera que, al igual que en Frontera Sur, "he optado por ofrecer un panorama -no exclusivista ni basado en amiguismos- de lo que, según lo que conozco, se dan en este momento en la poesía escrita en Málaga por los más jóvenes, sean o no malagueños de nación. Y el panorama ofrece una extraordinaria riqueza de tendencias, registros y estilos, un panorama polifónico que, en buena parte de los casos, supone ya un afianzamiento en voces personales y reconocibles de primer nivel que trascienden los límites provinciales". Y recuerda Ruiz Noguera las palabras de Pablo García Baena ("la poesía brillante y cegadora, como una antorcha, va de una mano en otra mano dando su inextinguible llamarada total para todos") para subrayar que, precisamente, "esta antología quiere proponer, con estos treinta y cinco nombres, un sólido elenco de jóvenes portadores de esa llama". Como un signo de confianza para el futuro.